– Det største røde flagget er borte fra markedet

De fem største tech-selskapene på USA-børsen – FAANG-aksjene Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google (Alphabet) – har ikke levert varene de siste månedene og samtlige chart har flatet ut.

Det kommer som følge av at myndigheter spesielt i Europa og USA har malt en målskive på ryggen til de største tech-selskapene. De mener teknologikjempene misbruker makten de har tilegnet seg.

Facebook har falt 2,9 prosent siden november og Amazon er bare opp 3 prosent samme periode.

Etter at Twitter og flere andre sosiale medier utelukket Trump fra sine plattformer har offentligheten reagert med å stille spørsmålstegn til hvor mye makt teknologikjempene har.

Rødt flagg borte

Denne uken snudde imidlertid den negative trenden for blant andre Netflix som la frem svært overbevisende tall.

Strømmegiganten fikk en omsetning på 6,6 milliarder dollar, eller 56 milliarder kroner. Det er en økning på 22,2 prosent fra samme periode i fjor. Selskapet forventer å nå breakeven i løpet av året.

Flere av de andre FAANG-aksjene har også hatt positiv utvikling de siste dagene, og chartet under viser at utviklingen er positiv. Det er ifølge en investor det siste røde flagget som måtte bort.

– Det største røde flagget i bull-markedet var at de beste selskapene i landet ikke deltok på rallyet. Men som de sier: Bedre sent enn aldri. FAANG-aksjene har fått mojoen tilbake, sier Jani Ziedins, skribent for nettstedet Cracked Market.

Ziedins understreker at de største tech-aksjene har slitt med å komme seg ut av konsolideringsmønsteret. Både Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google (Alphabet) har hatt så godt som nøytral utvikling siste tre måneder.

– Men som ordtaket går: Det er alltid mørkest like før daggry, sier Ziedins og peker på Netflix' sterke kvartalstall.