– En ting er at Tesla produserer biler, men jokeren er at man aldri vet hva Elon Musk drar opp av hatten, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet til Finansavisen.

For en karismatisk toppsjef som Musk, som nylig inntok tronen som verdens rikeste mann, har tatt bilindustrien med storm.

Aksjekursen har siden 1.januar i 2020 steget fra 83,6 dollar til 845 dollar pr. aksje, og småsparerne i Nordnet har i lengre tid hatt en begeistring for aksjen.

At aksjen av flere kjente investorer blir sett på som dyr har Nordnet-kundene gitt blaffen i, og har av den grunn bare på noen måneder sett Tesla-verdiene stige fra 1,1 til 2,57 milliarder kroner.

– Investorene tar risk, og det er kult at de tjener godt med penger på aksjen, legger han til.

Det er kun Kahoot som kan måle seg med nordmenns eksponering i en enkeltaksje hos Nordnet, men selv den kommer drøye 700 millioner kroner bak Tesla.

Største aksjeposter hos Nordnet Posisjon Selskap Verdi i mrd. kroner Antall kunder 1 Tesla Inc. 2,57 5.892 2 Kahoot 1,81 14.342 3 NEL 1,75 21.343 4 Aker BP 1,26 8.799 5 Norsk Hydro 1,08 11.508

Teknologi, ikke bil

For Tesla er ingen traust og «kjedelig» bilprodusent. I tillegg til de svært populære bilene er det amerikanske selskapet langt fremme innen romfart, raketter, batterier, autonomi og teknologi.

– Nettopp det gjør at Tesla ikke kan prises på linje med andre bilprodusenter, for det er jo mer et teknologiselskap, sier Nordnet-økonomen.

En av de store aksjonærene i Tesla er Oracles toppsjef Larry Ellison, med en enorm innsikt i den teknologiske verden.

– Har du grunnlagt Oracle har du et greit grunnlag for å vurdere Teslas teknologi.

– Og det er nok kjernen i Tesla også, at man aldri vet hva som kommer, sier Johannesen, og fortsetter:

– Det jobbes mye med «future tech», og folkene i Tesla må være gode der.

«Ola og Kari»: 30 milliarder

Prisingen av Tesla er unektelig høy, med en forward PE på 204x, en markedsverdi som er nær 30 ganger høyere enn omsetningen og en pris/bok-multippel på 48x.

Markedsverdien på selskapet er på 834 milliarder dollar, 7.077 milliarder norske kroner, som igjen er 65 prosent av hele verdien av det norske oljefondet.

– Tesla er jo verdt mer enn dobbelt så mye som alle aksjene på Oslo børs, og det er drøyt, sier Johannesen.

Men NBIM, eller Oljefondet, har naturligvis eierskap i Tesla. Ved inngangen til 2020 eide det 0,45 prosent av Tesla, som da hadde en verdi på knappe 3 milliarder kroner.

Men etter at aksjen har tidoblet seg har aksjeposten hos Oljefondet nå passert 30 milliarder kroner, gitt at fondet ikke har solgt hele eller deler av posisjonen.

Johannesen forteller at Nordnet har 5.877 norske kunder som Tesla-aksjonærer, men at det er nærmere 26.000 i hele Norden.

– I de fire nordiske landene har våre kunder Tesla-aksjer for mer enn 20 milliarder, og det er drøyt.