Var rallyet i GameStop markedsmanipulasjon?

Gamestop-aksjen steg til 380 dollar på det meste på New York-børsen onsdag, før den stengte opp 135 prosent til 347,51 dollar. På bare fem handelsdager hadde aksjen da steget 788 prosent.

Deltagerne på Reddit-forumet hadde gått mot shortselgerne og tvunget dem i kne. På det meste mandag var det shortet GameStop-aksjer for mer enn det dobbelte av selskaper børsverdi, som tirsdag passerte 24 milliarder dollar.

Hedgefondet Melvin Capital holdt på å gå under og måtte tilføres 3 milliarder dollar for å holde hodet over vann, før shortposisjonen ble stengt.

Et opprør og mye moro

Joe Weisenthal, Bloomberg News, oppsummerer de siste dagenes rally i GameStop-aksjen med at de som har vært en del av dette på Reddit-forumet har hatt det morsomt, og han ser hvorfor så mange har villet være en del av det.

– Det ser ut som de har hatt det ekstremt moro. Mange har tjent mye penger på å gjøre det. Det er et aspekt av opprør i det. Det er et aspekt av motstand mot det etablerte i det. Det er et aspekt av meme kultur i det, sier han og legger til at de har gjort narr av det finansielle systemet og at det er litt Robin Hood over det hele.

Men for shortselgerne og hedgefondene, som har tapt mye penger, ble det blodig alvor og nå hintes det om markedsmanipulasjon, og det ropes at finanstilsynet må se på det.

Manipulasjon?

Den tidligere sjefen for Reddit, Ellen Pao, sier at vi har sett sosiale medier manipulere tradisjonelle medier og politikk.

– Nå ser vi de manipulere markedet. Det er utrolig å se denne makten flytte seg til folket. Jeg tror det vil føre til store endringer i hvordan verden vil virke fremover, og jeg håper det betyr mer desentralisering av makt, tilgang og velstand, sier hun ifølge Bloomberg.

Anthony Scaramucci i Skybridge Capital vil ikke kalle det manipulasjon, men skriver på twitter, og sier til Bloomberg, at vi er vitne til den franske revolusjon i den finansielle verden.

We are witnessing the French Revolution of Finance — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) January 27, 2021

– Proletarene reiser seg for å endre strukturen innen finans. Og de kan gjøre det fordi de har gratis informasjon og kan handle gratis. SEC må se på det, men de må også sikre at det er likevekt og et rettferdig forhold mellom de store spillerne og de mindre spillerne. Jeg tror det er kommet for å bli, sier han blant annet (mer i videoen under).