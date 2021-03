Holberg øyner utbyttefest i ny favoritt

Da privatskolekonsernet Sonans Holding gikk på børs i februar, bidro Holberg Fondene med 50 millioner kroner som såkalt hjørnestensinvestor.

I månedsrapporten for februar forklarer Holberg Norge-forvalterne Robert Lie Olsen og Jørgen Müller sitt positive syn på selskapet.

«Sonans er svært lønnsomt med en driftsmargin rundt 30 prosent, lave investeringsbehov og høy kontantgenerering», går det frem av rapporten.

Lønnsomheten, kontantstrømmen og investeringsbehovet gjør selskapet finansielt solid og gir investorene det Holberg kaller god regnværsbeskyttelse.

Øyner god vekst

Videre lar forvalterne seg overbevise av vekstutsiktene.

«Befolkningsvekst, flere som tar høyere utdanning og høye krav til karakterer for å komme inn på studier har gitt og forventes å gi en god vekst i markedet for privatistundervisning. Sonans er markedslederen, og kommer også til å etablere flere studier via Bjørknes Høyskole», skriver de videre.

Holberg viser videre til at utdanning er blant hovedmålene i FNs bærekraftarbeid, og liker også at ledergruppen og styreleder er aksjonærer med lang erfaring fra privatskolemarkedet.

Opp 16 prosent

Investorene som deltok i Sonans-noteringen fikk en inngang på kurs 50 kroner, og kan så langt glede seg over 16 prosent gevinst ettersom aksjen mandag formiddag står i 58 kroner.

Ifølge Olsen og Müller handles aksjen dermed til rundt 15 ganger forventet driftsresultat i 2021 og tilsvarende 17,5 ganger forventet nettoresultat.

«Gitt markedsposisjonen, solid kontantstrøm og gode vekstutsikter, forventer vi at Sonans vil bli priset med høye multipler. Selskapet har mål om å utbetale 60-80 prosent av overskuddet i utbytte», heter det i rapporten.

Leverer over tid

Holberg Norge steg 6,2 prosent i februar, og toppet dermed referanseindeksen med god margin, ettersom fondsindeksen på Oslo Børs steg 4,1 prosent i måneden.

Så langt i år er fondet på etterskudd med 0,9 vs. 3,0 prosent avkastning.

De siste 12 månedene har forvalterne levert 30,8 prosent avkastning til andelseierne, noe som er langt over referansens oppgang på 22,2 prosent i samme periode.

Videre er 16,9 og 18,6 prosent gjennomsnittlig, årlig avkastning over seks prosentpoeng bedre enn referanseindeksen over både tre og fem år.