GIEK doblet tapsavsetningene i fjor

«Det har vært et sentimentskifte i disse forhandlingene, fra å skyve gjeldsforpliktelser ut i tid, til i større grad å rekonstruere selskapets finansielle balanse og tilpasse flåtestørrelsen til et vedvarende etterspørselsskifte,» skriver styret.

GIEK er blant annet største kreditor i Seadrill, som er under konkursbeskyttelse og gjennomgår en omfattende restrukturering av balansen. Der skal garantiinstituttet ha garantert for hele 6,7 milliarder dollar.

Mye til havvind

GIEK hadde en nedgang i utstedte garantier i fjor, men karakteriserer likevel 2020 som et aktivt, dog krevende, år.

Den statlige etaten utstedte garantier for 15 milliarder kroner i fjor, ned fra 22 milliarder kroner året før, som var GIEKs mest aktive siden 2013.

Ved utgangen av fjoråret hadde GIEK et samlet utestående garantiansvar på 75 milliarder kroner, ned fra 89 milliarder året før.

Nesten halvparten av alle nye garantier som ble gitt i fjor - over 7 milliarder kroner - var knyttet til norske eksportleveranser til internasjonale havvindparker.

VOKSENDE: GIEKs garantier til fornybarindustrien er voksende. Foto: Equinor

Den største av disse var finansieringen av leveranser fra norske Aibel og OHT Alfa Lift til Equinor og britiske SSEs utbygging av Dogger Bank-feltet utenfor Storbritannia.

I 2020 utstedte GIEK også sin første garanti til legemiddelindustrien.

I tillegg innførte GIEK tre nye ordninger for bedriftene i som følge av COVID-19-utbruddet. Disse var lånegarantiordningen, luftfartsordningen som hjelper norske kriserammede flyselskap, samt en ordning for kortsiktig kredittforsikring som er særlig viktig for sjømateksportørene.

Stor verdiskapning

GIEK gir langsiktige garantier til norske bedrifter, deres kunder og banker på vegne av den norske stat. 1. juli i år slås GIEK sammen med Eksportkreditt Norge og blir Eksportfinansiering Norge (Eksfin). Ved årsskiftet hadde Eksportkreditt Norge utestående lån på 51 milliarder kroner.

Ifølge en rapport fra Menon Economics bidro de to institusjonene med en samlet sysselsettingseffekt på nær 10.000 arbeidsplasser i fjor. Dette ga grunnlag for rundt 15,5 milliarder kroner i verdiskapning, ifølge rapporten.