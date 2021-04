Storbank vil tilby kundene krypto

I løpet av andre kvartal vil Goldman Sachs kunne tilby kundene innen privat formuesforvaltning muligheten til å investere i bitcoin og andre digitale investeringprodukter.

Det skriver CNBC som har snakket med Mary Rich som nylig tiltrådte som sjef for digitale investeringer i Goldman Sachs Private Wealth Management. Morgan Stanley har tidligere gått ut med lignende planer.

«Nytt» internett

– Det er en stor gruppe kunder som føler at begynnelsen på et «nytt» internett er like rundt hjørnet, og jakter etter muligheter til å komme inn i det økosystemet på, sier Rich til CNBC.

I USA har blant andre Elon Musk trykket kryptovaluta til sitt bryst, og Tesla tar nå i mot bitcoin som betaling for biler.

Her til lands har både Kjell Inge Røkke og Øystein Stray Spetalen hevet seg på kryptobølgen den seneste tiden. Spetalen som tidligere har omtalt kryptovaluta som tull og tøys endret mening etter å ha snakket med gründerne bak MiraiEx, dessuten orket han ikke se at Røkke tjente penger og ikke ham, uttalte han til Finansavisen.

Rich forteller at det foregår et tverrfaglig arbeid innad i banken for å finne ut hvordan de best kan tilby private investorer disse produktene. Goldman Sachs Private Wealth Management henvender seg hovedsakelig til privatpersoner, familier og legater med minimum 25 millioner dollar å investere.

Ifølge kilder CNBC har snakket med er storbanken nå i dialog med tilsynsmyndigheter som SEC og New York Department of Financial Services for å få godkjenning for kryptoprodukter på plass.

– Banken kan tilby bitcoin-investeringsfond, i likhet med dem Morgan Stanley vil ha. Samt andre måter å investere som er mer lik investeringsprodukter som handles 24/7, sier Rich, og påpeker blant annet at enkelte kryptofond i dag kun kan handles en gang i kvartalet.