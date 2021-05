Så mange følgere må du ha for å tjene over 1 million kroner på sosiale medier

Influencere på sosiale medier kan tjene gode penger på plattformer som TikTok, YouTube og Instagram. Men alt handler om følgere og visninger.

Store stjerner som Dwayne Johnson, Kylie Jenner og Cristiano Ronaldo – som alle har godt over 200 millioner følgere på Instagram – kan tjene over 1 millioner dollar pr. innlegg, ifølge en oversikt publisert av HopperHQ.

Men man trenger ikke millioner på millioner av følgere for å tjene penger på sosiale medier. En kalkulator laget for sosiale medier avslører akkurat hvor mange følgere du trenger for å tjene over 1 millioner kroner.

I utregningene bruker musikkplattformen Lickd.co data fra Influencer Marketing Hub , influencerrapport fra SevenSix og et blogginnlegg fra SocialPubli.

YouTube

Ifølge kalkulatoren trenger du minst 1.000 YouTube-følgere og nær 28,8 millioner visninger i året for å tjene over 1 million kroner.

Influencer Marketing Hub sin YouTube-kalkulator estimerer at den gjennomsnittlige YouTuber genererer 7,60 dollar pr. 1.000 visninger. Hele 45 prosent av disse inntektene går til Google.

For å tjene penger på YouTube må du være innrullert i videogigantens partnerprogram (YPP), som lar deg tjene penger ved å vise reklamesnutter underveis i videoene. Og for å kvalifisere til å bli innrullert i YPP trenger du minst 4.000 «gyldige offentlige visningstimer» siste 12 måneder, ifølge YouTube.

Instagram

Du trenger minst 5.000 følgere på Instagram og 370 sponsede innlegg i året for å generere over 1 million kroner herfra.

Det kan være enklere enn du tror. En ny HBO-serie som går under navnet «Fake Famous» viser hvordan vanlige mennesker kan manipulere Instagram og bli kjente på sosiale medier.

Influencere med over en million følgere kan formodentlig tjene mer enn 250.000 dollar – over 2 millioner kroner – pr. innlegg fra sponsorer.

For å tjene penger på Instagram må du gjøre om kontoen din til «profesjonell konto», også kalt bedriftskonto.

TikTok

Du trenger minst 100.000 følgere på TikTok og 325 millioner visninger på dine videosnutter for å tjene over 1 million kroner her.

TikToks største stjerner Addison Rae, Charli D'Amelio, og Loren Gray tjener henholdsvis 5 millioner, 4 millioner og 2,6 millioner dollar på sine TikTok-videoer i året, ifølge Forbes.

Som YouTube har også TikTok et program program som kalles TikTok Creator Fund. For å tjene penger på videoene man legger ut må man være bosatt i enten USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Spania eller Italia, være over 18 år gammel, ha minst 100.000 følgere og minst 100.000 videovisninger siste 30 dager.