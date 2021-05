Dette selskapet betaler deg tusenvis av kroner for å sove

Å sove på jobben kan være en drøm for mange, og nå kan du få betalt for det.

Eachnight, et selskap som fokuserer på søvnhelse, å betale 1.500 dollar – like over 12.500 kroner – for å ta en lur hver dag i 30 dager.

Søvnselskapet tilbyr anmeldelser av madrasser og tips og triks til å sove bedre, og hyrer nå inn et lag med «Nap Reviewers» – søvnanmeldere.

De som blir ansatt skal teste ut teorier bak positive og negative sider ved å ta seg en lur midt på dagen, og komme med tilbakemeldinger.

«Vi vet at generelt sett vil en lur av forskjellig lengde ha forskjellige fordeler, men vi ønsker å teste det ut, og vi trenger din hjelp!», skriver selskapet på sine nettsider.

Når du er ferdig med luren må du skrive hvordan det gikk, og selskapet krever derfor at alle som søker har sterke ferdigheter i engelsk språk – både for å anmelde søvnen, men også for å følge relevante instruksjoner fra selskapet.

«Over en periode på 30 dager vil våre dedikerte «sovere» delta i en variert mengde eksperimenter og teste ut teorier som søvntid for å føle seg opplagt, effekten av en lur når man føler seg utmattet og hvilke effekter søvn har på minne, motivasjon og produktivitet», skriver selskapet i jobbsøknaden.

For å søke må du være over 18 år, og folk fra hele verden kan søke på jobben.