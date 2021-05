Satset statlige penger på krypto – ble mangemillionærer

Om morgenen 17. april våknet to brødre i Westchester, New York, og fant ut at de hadde blitt millionærer over natten.

Den ferske formuen kom til takket være et nær parodisk veddemål på en kryptovaluta som ble laget som en vits.

De to brødrene Tommy (38) og James (42) investerte et par hundre dollar i shiba inu coin – en spin-off av dogecoin. En digital enhet av kryptovalutaen var verdt bare en brøkdel av en cent, men en venn av brødrene anbefalte dem å kjøpe.

– Jeg stolte på vennen min og tenkte at hvis det går til null er det greit. Jeg så på det som en lottokupong som ikke gikk ut på dato, sier Tommy til CNN.

Shiba-investeringen steg raskt til 100.000 dollar, og doblet seg over natten.

– Vi våknet dagen etter og den hadde doblet seg igjen. Så gikk den til 700.000 og jeg var sikker på den skulle over en million, sier Tommy.

Torsdag var investeringen deres på 7.900 dollar verdt 9 millioner dollar – 74 millioner kroner.

Brødrene jobber som bryllupsfilmografer og gikk fra 30-40 oppdrag i året til åtte. Statlig støtte ble et faktum, men brødrene forteller at heller ikke det holdt for å holde hjulene gående.

Gevinsten på investering kom følgelig på best tenkelig tidspunkt.

Tommy og James kommer imidlertid med advarsler for andre som ønsker å gjenta bragden.

– Ikke legg inn mer penger enn du er villig til å tape. Meme-krypto er voldsomt høyrisiko og du vet egentlig ikke helt hva som vil skje med dem, sier Tommy.

De understreker at de er klar over at dette ikke er det som vanligvis skjer, men shiba har endret livet deres.

– Når du ser det gå opp og ned så mye holder det deg definitivt våken om natten, sier brødrene.