VIL HENTE PENGER: Runar Vatne har på kort tid kjøpt næringseiendom for over to milliarder kroner. Nå skal Vatne og selskapet Vatne Real Estate, som ledes av Einar Futsæther sjekke mulighetene for å hente penger i obligasjonsmarkedet. Foto: Eivind Yggeseth