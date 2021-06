Doge-meme solgt til rekordpris

«Doge»-memet er et av internetts mest ikoniske bilder – i alle fall blant den yngre garde.

Nå har bildet av hunden ved navn Kabosu blitt solgt som en non-fungible token (NFT) – en digitalisert, unik utgave av bildet – for 4 millioner dollar, eller 33,3 millioner kroner. Det gjør doge-memet til den dyreste meme-NFT-en som blitt solgt noensinne.

Fredag vant kjøperen som går under kallenavnet @pleasrdao budrunden som endte på 1.696,90 ether – verdt rundt 4 millioner dollar ved kjøpstidspunktet.

Memet har vært på auksjon fra tirsdag da Atsuko Sato, eieren av Kabosu på bildet, la den ut for salg. Hele historien til memet kan leses her.

Bildet ble tatt av Kabosu da han skulle oppdatere bloggen sin, og spredte seg som ild i tørt gress på Tumblr og Reddit.

Deler av inntektene skal ifølge Sato gå til veldedig arbeid.

Tidligere har flere velkjente memes blitt solgt som NFT-er.

«Disaster Girl» ble solgt for 180 ether, 430.000 dollar da det ble solgt, «Overly Attached Girlfriend» ble solgt for 200 ether, rundt 480.000 dollar på den tiden, og «Pepe the Frog» ble solgt for rundt 1 million dollar.