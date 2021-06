Konkurransetilsynet avslutter etterforskningssaken mot Orkla, Mondelez og NorgesGruppen, ifølge en pressemelding onsdag morgen.

Tilsynet har etterforsket om ulikheter i innkjøpspriser har vært et brudd på konkurranseloven, men har nå kommet til at det ikke er grunnlag for å gå videre med saken.

I november 2019 gjennomførte tilsynet bevissikring i dagligvaremarkedet. Bakgrunnen for det var blant annet funn Konkurransetilsynet gjorde i forbindelse med kartlegging av innkjøpsbetingelser i dagligvaremarkedet.

Tilsynet avdekket til dels store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser, og NorgesGruppen kom gjennomgående bedre ut enn konkurrentene Coop og Rema 1000.

Konkurransetilsynets mistanke om overtredelse var knyttet til at dagligvarekjeden NorgesGruppen fikk bedre innkjøpsbetingelser fra de to store leverandørene Orkla og Mondelez enn det de konkurrerende kjedene fikk, og at dette potensielt kunne ha kortsiktige eller langsiktige negative virkninger for konkurransen og forbrukerne.

Ikke grunnlag for å gå videre

– Etter grundige vurderinger har vi ikke funnet grunnlag for å gå videre med saken. Vi har blant annet vurdert om det er snakk om ulike vilkår for likeverdige ytelser, om ulikhetene begrenser konkurransen, og om dette i så fall skyldes et konkurransebegrensende samarbeid eller et misbruk av dominerende stilling, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Sørgård peker også på at prisforskjellene oppstår som følge av forhandlinger og at tøffe forhandlinger mellom leverandører og kjeder, som kan gi kjedene lavere innkjøpspriser og mulighet for lavere pris til forbrukerne.

– Det vil i utgangspunktet tjene kundene, selv når det blir store forskjeller mellom kjedene. Derfor er det ikke noe generelt forbud mot ulike innkjøpspriser, sier konkurransedirektøren i meldingen.

Konkurransetilsynets arbeid med kartlegging av forskjeller i innkjøpspriser vil fortsette, fremgår det av meldingen.