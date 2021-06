Teknologikjempe har solgt alt i Tesla

Panasonic og Tesla har lenge hatt et tett bånd med utvikling av batterier og batteriproduksjon for Elon Musks elbiler. Forholdet har vært alt annet enn rosenrødt og Panasonic har slitt med å oppnå et lønnsomt samarbeid, mens Musk stadig har pushet på for å forbedre batteriteknologien.

I starten av februar virket det imidlertidig som at det løsnet litt, og den japanske produsenten mente at batteriavtalen ville bli lønnsom i år og hevet guidingen.

Nå har forholdet fått en ny vending ettersom Panasonic ønsker å bli mer uavhengige fra Elon Musks selskap. Japanerne har nemlig solgt hele eierandelen i Tesla for 400 milliarder yen, cirka 30 milliarder kroner, ifølge Nikkei.

Salget ble gjennomført i forrige regnskapsåret som endte i mars 2020, og hjalp teknologiselskapet med å frigjøre midler til nye investeringer, opplyser en talsperson fra Panasonic.

Fortsetter samarbeidet

Panasonic signerte sin første produksjonskontrakt med Tesla i 2009, og kjøpte seg inn i bilprodusenten året etter. Teknologiselskapet skal fortsatt levere bilbatterier til Tesla, selv om det nå selger hele posten etter ti års eierskap.

«Vårt forhold til Tesla som forretningspartner vil ikke endre seg fremover», sier en talsperson fra Panasonic til Nikkei.

Panasonics første aksjepost på 1,4 millioner aksjer i Tesla ble kjøpt i 2010 med en kurs på 21,15 dollar. Siden har aksjekursen eksplodert og den opprinnelige posten på 1,4 millioner aksjer var verdt 81 milliarder yen ved utgangen av mars 2020. Kursen har fortsatt oppover og stengte til 679,82 dollar torsdag, omtrent en syvdobling siden mars i fjor.

Gevinsten fra Tesla-salget utgjør en stor andel av Panasonics «inntekter fra salg og innløsning av investeringer», som beløp seg til 429,9 milliarder yen. Det var en økning på rundt 380 milliarder yen fra året før.