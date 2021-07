Robinhood håper «mannen i gata» vil kjøpe en tredjedel av aksjene

Robinhood skal sette av 35 prosent av aksjene i sin kommende børsnotering (IPO) til småinvestorer, skriver Wall Street Journal torsdag.

Andelen er langt større enn hva det pleier å være i en typisk IPO, der brorparten av aksjene kjøpes enten av andre selskaper, eller av velstående privatkunder hos investeringsbankene. Wall Street Journal anslår at det i gjennomsnitt er cirka 10 prosent av en IPO som vanligvis allokeres til «mannen i gata».

I følge Bloomberg Intelligence-analytiker David Ritter kan selskapet verdsettes så høyt som 40 milliarder dollar – tilsvarende svimlende 344 milliarder norske kroner.

Robinhood Amerikansk handelsplattform for aksjer og ETFer, der man kan handle uten kurtasje

Stiftet i 2013 av Vlad Tenev og Baiju Bhatt. Appen ble lansert i 2015

Mål om å «tilby finansielle markeder til alle, ikke bare til de rike»

Ingen tilfeldighet

Timingen for IPOen er langt fra tilfeldig, skriver Wall Street Journal videre. 2021 har skutt IPO-markedet til værs, med en rekordsum på 350 milliarder dollar opptjent fra IPOs så langt i år.

Heller ikke det at Robinhood ønsker å gi småinvestorer en større rolle i IPOen er noen tilfeldighet. Først og fremst er det nettopp småinvestorer som er kundebasen til Robinhood. I tillegg har småinvestorenes rolle i aksjemarkedet virkelig fått en forfremmelse det siste året, noe som særlig har blitt demonstrert gjennom deres massive påvirkning på de såkalte meme-aksjene Gamestop og AMC.

Mye av handelen på disse aksjene har skjedd gjennom nettopp Robinhood, og Vlad Tenev, daglig leder for tradingplattformen, måtte svare i kongressen etter den enorme rallyen i Gamestop-aksjen.

Vil gjøre børsnoteringer allment

IPO-markedet er derimot noe som hittil ikke har vært like tilgjengelig for småinvestorene. Dette er noe både Robinhood, samt dets rivaler SoFi Technologies og Public Holdings forsøker å gjøre noe med. Alle tre plattformene ønsker å dra nytte av den blomstrende entusiasmen for aksjehandel og også tilby småinvestorer en del av IPO-markedet, ifølge Wall Street Journal.

Robinhood skal tilby aksjer i IPOen til sine kunder gjennom plattformens nye «IPO Access»-tjeneste, som skal gi brukerne mulighet til å kjøpe aksjer til noteringskurs før aksjen skal handles på offentlig marked.

Forholdet mellom Robinhood og deres kunder er likevel ikke bare en solskinnshistorie. I går inngikk selskapet et rekordstort forlik på over 600 millioner kroner etter å ha blitt anklaget for å ha neglisjert sine kunder og utstedt feilaktig og misledende informasjon.