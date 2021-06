Rekordåret 2021: IPOer til 350 milliarder dollar

Rekordhøye aksjepriser tiltrekker stadig fler selskaper mot børs. I løpet av 2021s seks første måneder har det totalt blitt utstedt aksjer i børsnoteringer (IPO) for 350 milliarder dollar, skriver Bloomberg.

Dette er en ny rekord, og topper den tidligere rekordsummen på 282 milliarder dollar i siste halvdel av 2020. Slik det ser ut nå, vil 2021 overgå den tidligere årsrekorden på 420 milliarder dollar, satt i 2007.

IPO-oppblomstringen kommer etter et år med flere børsrekorder, både i Norge og utland. Et økt antall private investorer, samt stimlans i økonomien av verdens sentralbanker har ført til voksende aksjepriser, og gjort det attraktivt for selskaper å hente penger på børs, skriver Bloomberg.

Særlig sektorer som teknologi og fornybar har vært særlig attraktive investeringsobjekter, en trend som også har vært reflektert på Oslo Børs.

Likevel er det ikke solskinnshistorier på alle hold. Med flere selskaper på børs, har investorer råd til å være kresne på hvor de plasserer pengene sine. Av 47 selskaper som har gått på børs så langt i år, har 27 endt opp med negativ avkastning etter notering.

IPO-trenden ser ikke ut til å snu med det første heller, skriver Bloomberg. Så lenge aksjemarkedene fortsetter å vokse, er det sannsynlig at strømmen av nye selskaper til børs også vil fortsette.