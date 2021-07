Det ble begjært totalt 685 konkurser i andre kvartal, en betydelig nedgang fra coronaåret 2020, melder Creditsafe. I andre kvartal i fjor var det 863 konkurser, og i samme periode i 2019 var antallet 953.

I første kvartal i år var antallet konkurser 692, ned fra 1.020 i første kvartal i fjor.

Per Fjærestad, daglig leder i Creditsafe Norway, mener coronapandemien har vist at konkursutviklingen ikke nødvendigvis gir et riktig bilde på den økonomiske utviklingen i samfunnet.

– Konkurstallene kjører et helt eget løp, separat fra den generelle utviklingen i økonomien, sier Fjærestad i en kommentar.

Han mener dette i stor grad skyldes ordninger for utsatte skatter, samt politiske tilskudd og støtteordninger – men også at bedrifter er mer varsomme.

– Når det er god fart i økonomien, er konsekvensen ofte at vi får flere konkurser. Optimismen er stor, flere satser og flere vil dermed også risikere å feile. Nå ser vi at det utøves langt større forsiktighet, og det er færre som tar kalkulerte risikoer. Samtidig holder majoriteten av utsatte selskaper seg flytende ved hjelp av støtteordningene, og resultatet har vært en vedvarende trend med nedgang i antallet konkurser, utdyper Fjærestad.

Kommer konkursbølgen?

Bare 116 av konkursene i andre kvartal var innenfor det Creditsafe kategoriserer som coronautsatte bransjer. Antallet utgjør nesten en halvering fra samme periode i fjor, da 229 bedrifter ble slått konkurs.

– Vi har utvilsomt klart oss langt bedre enn først fryktet, fastslår Creditsafe-sjefen.

Han er likevel spent på utviklingen utover høsten, når samfunnet trolig gjenåpnes og normaliseres ytterligere og støttekroner skal tilbakebetales.

– Som jeg har sagt tidligere, stiller jeg meg tvilende til at vi vil se noen konkursbølge, men vi vil sannsynligvis få en korrigering tilbake mot de konkursnivåene vi så før pandemien, da optimismen og risikoviljen i næringslivet var betydelig større, sier Fjærestad.