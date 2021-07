Bitcoin faller – under 30.000 dollar

Rundt 98 milliarder dollar har forduftet fra kryptomarkedet i løpet av de siste 24 timene, ifølge CNBC.

Fallet på kryptomarkedet kommer etter et bredt fall på verdens aksjemarkeder mandag, der Oslo Børs falt med 2,4 prosent. Partner Annabelle Huang i kryptoselskapet Amber Group, peker på dette som en viktig årsak til krypto-fallet.

– Det foreligger usikkerhet rundt styrkingen av verdensøkonomien, og gårsdagens fall på aksjemarkedet satte ytterligere fart på den nylige pessimismen på kryptomarkedet, skriver Huang til CNBC.





Store utfordringer fra myndighetene

Kryptovaluta har nylig opplevd store regulatoriske problemstillinger. Et eksempel er kinas bestemmelse av å nedstenge all krypto-utvinning. Videre har den kinesiske sentralbanken oppfordret banker og andre selskaper til å ikke benytte seg av krypto. I tillegg besluttet England nylig å stenge kryptobørsen Binance.

– Alle varsellamper lyser rødt for bitcoin, som fortsetter å falle etter at kina-avgjørelsen startet en nedgående trend, skriver grunnlegger av kryptoselskapet Kenetic Capital Jehan Chu.

Myndighetene i land som Japan, Canada og Thailand har også utrykt bekymring rundt framveksten av kryptovaluta.

Når er bunnen nådd?

At bitcoin-kursen faller under 30.000 kan være viktig ifølge kryptoekspert Vijay Ayyar, som mener det er sannsynlig at kursen vil falle videre til rundt 22.000 dollar-nivået.

Nedgangen til verdens største kryptovaluta har også fått konsekvenser for resten av markedet. Ethereum er ned 2,9 prosent, mens valutaer som XRP og Dogecoin er ned henholdsvis 12 og 8 prosent.

Én bitcoin er i skrivende stund verdt 29.843 dollar, ned 3,26 prosent de sist 24 timene.