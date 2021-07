Dette vil påvirke Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading går det mot en nedgang på 0,8 prosent fra start. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner ned 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [-0,7, -0,3] prosent.

Olje

Fredag morgen omsettes et fat Brent-olje for 75,58 dollar, ned 0,36 prosent, mens WTI-oljen omsettes for 73,16 dollar, ned 0,31 prosent.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,14 dollar fatet ved stengetid på Oslo Børs torsdag, opp 0,59 prosent. WTI-oljen var opp 0,60 prosent til 72,80 dollar fatet.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,57 prosent, mens den bredere Topix-indeksen, som faller 1,04 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,53 prosent, mens Hang Seng er ned 2,10 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 1,09 prosent, Sensex i India stiger 0,21 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,04 prosent. Straits Times i Singapore stiger 0,07 prosent.

Wall Street

De amerikanske indeksene endte i grønt torsdag.

Industriindeksen Dow Jones stengte opp 0,4 prosent til 35.048,53 poeng.

Den brede S&P 500-indeksen steg 0,4 prosent til 4.419,15 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq avsluttet med en oppgang på 0,1 prosent til 14.778,26 poeng.

Den mye omtalte investeringsappen hadde sin første dag på børs, uten særlig suksess. Aksjen falt med 8,4 prosent fra noteringskursen på 38 dollar ned til 34,82 dollar.

Oslo Børs

Oslo Børs stengte opp 0,58 prosent til 1.138,38 poeng.

Droneselskapet Nordic Unmanned skjøt opp 7,18 prosent etter å ha meldt om rammekontrakt med European Maritime Safety Agency på 208 millioner kroner.

Kursen i teknologiselskapet poLight kollapset etter en melding om at smarttelefonprosjektet, som ble nevnt i deres førstekvartalspresentasjon, har blitt kansellert. Årsaken til kanselleringen er i følge selskapet relatert til porteføljestrategi. Aksjen toppet taperlisten med en nedgang på 22,27 prosent.

Dette skjer idag

REGNSKAPSRAPPORTER

OSLO BØRS

- KOA (kl 7.30)

ØVRIGE UTENLANDSKE