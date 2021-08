Dette er dagens viktigste nøkkeltall

I rapporten skriver Haugland at det foreløpig er usikkerhet rundt hvilket tidspunkt den amerikanske sentralbanken FED vil begynne å trappe ned verdipapirkjøp. Når dette skjer vil i stor grad bli bestemt av utviklingen i arbeidsmarkedet, og det forventes at nedtrappingen vil starte mot slutten av 2021.

Imidlertid er dagens viktigste nøkkeltall ISM-indeksen til den amerikanske tjenestesektoren. DNB Markets forventer at indeksen fortsetter marginalt ned etter det store fallet i juni fra 64 til 61, samtidig som de vedlegger at Bloomberg estimerer svak oppgang. Videre ble det nylig kjent at den kinesiske tjenestesektoren fikk seg oppsving i juli.





Optimisme

Når det kommer til aksjemarkedet skriver Haugland at markedsutviklingen viser optimistiske tegn. Amerikanske børser har hatt en sterk start på uken, mens det i Europa har vært litt tregere.

I Norge har vi opplevd en sterk prisvekst i boligmarkedet, noe Haugland mener skaper incentiver for renteheving fra Norges Bank. Samtidig har veksten stagnert noe de siste månedene, og det forvente en oppgang på 0,5 prosent i juli. Avslutningsvis skrives det at rentehevinger trolig vil kjøle ned boligmarkedet på kort sikt, samtidig tror Haugland at minkende arbeidsledighet og økonomisk vekst vil hindre prisene fra å falle.