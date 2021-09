Salgssignal ble til superavkastning

Nordnets fondskunder nettokjøpte for 815 millioner kroner i august, hvorav aksjefond sto for 710 millioner kroner, viser statistikk lagt frem torsdag.

Rentefond ble nettokjøpt for 93 millioner, kombinasjonsfond for 12 millioner kroner.

Måneden ble preget av nye «all-time high»-nivåer på både Oslo Børs og Wall Street, der S&P 500 nå har satt over 50 sluttrekorder så langt i år.

– Det tyder på et veldig sterkt marked. Oppgangen drives av fortsatt lave renter, gode selskapsresultater og at mye nye penger skal inn i markedet, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem.

Hyller Odin-forvalter

Blant de ti fondene med høyest nettokjøp i august var hele syv indeksfond, men aller mest kjøpt var Odin Eiendom. Aksjefondet som investerer i næringseiendom i Norden byttet forvalter i fjor sommer.

HYLLER HAST: Spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet. Foto: Iván Kverme

– Normalt er det et salgssignal når forvalter i et suksessfullt fond slutter, siden en ny forvalter ønsker å gjøre endringer i porteføljen, og sjelden klarer å skape like god meravkastning. Da forvalter Øystein Bogfjellmo sluttet i Odin Eiendom i fjor sommer, tenkte jeg at det ville bli vanskelig for Odin å opprettholde fondets gode historikk, sier Sættem.

– Men den nye forvalteren, Nils Hast, som tidligere var renteforvalter i Odin, har hatt et veldig sterkt første år. Siste 12 måneder er fondet opp 83 prosent, over dobbelt så mye som Norden-indeksen og best blant de nordiske eiendomsfondene, fortsetter spareøkonomen.

Vinnerfond langt bak

På salgstoppen i august ligger BGF Next Generation Technology, Storebrand Fornybar Energi og First Veritas. Disse tre fondene knuste sine respektive referanseindekser i fjor, men er bak så langt i år.

Storebrand Fornybar Energi hadde eksempelvis en 2021-avkastning på minus 6,3 prosent ved utgangen av juli, mot pluss 16,7 prosent for referanseindeksen (Fornybar Blend).

– Dette er et eksempel på at det ikke nødvendigvis er smart å kjøpe fjorårets vinnerfond, sier Sættem.