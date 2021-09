Alt om Evergrand-krisen

– September er historisk sett en shaky måned, og det kommer an på hvordan man definerer korreksjon. Men et fall på 5 prosent er innenfor rekkevidde med de siste ukenes fall, sier Chen.

Chen mener imidlertid at en grobunn for kjøpsmuligheter er til stede.

– Behov for korreksjon

Mandag ettermiddag var hovedindeksen på Oslo Børs ned over 3 prosent.

– Det er mange faktorer som trigger nedgangen, men utløsende faktor er Evergrande og frykt for sekundæreffekter på kinesisk økonomi, sa Jan Petter Sissener til Finansavisen.

– I virkeligheten er det flere faktorer, og ikke minst er behovet for en korreksjon der, legger Sissener til, før han gikk på et fly mandag ettermiddag.

VIX i været

Mandag stiger Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, hele 33,8 prosent til 25, hvilket er det høyeste nivået siden mai.

– Dette kan være starten på en korreksjon, sa forvalter i Vertu Kapitalforvaltning Espen Furnes til Finansavisen.

Han tilskrev mye av oppgangen i Vix til situasjonen rundt det enorme gjeldsberget i Evergrande.

– Selv om gjelden er gigantisk, er det trolig smittefaren til resten av eiendomssektoren som skremmer investorene mest. Situasjonen er fortsatt uoversiktlig, og kan også potensielt virke negativt inn i den globale økonomien, sa Furnes.

Bred kryptonedgang

Det brede børsfallet i Europa påvirket også kryptomarkedet, som var klart ned.

Kryptomarkedet var mandag ettermiddag blodrødt, der verdens største kryptovalutaer fallt med flere prosent. Verdens største kryptovaluta, bitcoin, var ned 5,6 prosent og dippet med det under 45.000 dollar.

Analysesjef Bendik Norheim Schei i kryptoselskapet Arcane Research mente mandag imidlertid at tilbaketrekninger i markedet er forventet.

– Jeg ville ikke lagt for mye i dette fallet. Kryptomarkedet er volatilt, og fall som i dag trenger ikke nødvendigvis ha noen konkret årsak. Det vi vet om dette fallet er at det skiller seg fra det vi så for to uker siden.

I skrivende stund tirsdag står Bitcoin i 43.352, ned 3,8 prosent.

– Et forferdelig sted

Den amerikanske investoren Jim Chanos var dyster i sine påstander om kinesiske aksjemarkeder mandag.

I et intervju med CNBC skrev investoren Jim Chanos at han mener det er et feiltrinn for amerikanske investorer å eie kinesiske aksjer, mens han samtidig uttrykker stor bekymring for verdens nest største økonomi.

Han pekte på at Kina historisk sett har vært et ugunstig sted å putte pengene sine for vestlige investorer som et hovedargument.

– Jeg mener at dette har vært et forferdelig sted for vestlige investorer å putte pengene sine, og det vil det fortsette å være. Aksjonærer og kreditorer er rett og slett ikke behandlet godt i den økonomiske modellen i Kina, og jeg mener at dette vil fortsatte, het det fra Chanos.