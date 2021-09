– Kina er et forferdelig sted for amerikanske investorer

I et intervju med CNBC skriver investoren Jim Chanos at han mener det er et feiltrinn for amerikanske investorer å eie kinesiske aksjer, mens han samtidig uttrykker stor bekymring for verdens nest største økonomi.

Han peker på at Kina historisk sett har vært et ugunstig sted å putte pengene sine for vestlige investorer som et hovedargument.

– Jeg mener at dette har vært et forferdelig sted for vestlige investorer å putte pengene sine, og det vil det fortsette å være. Aksjonærer og kreditorer er rett og slett ikke behandlet godt i den økonomiske modellen i Kina, og jeg mener at dette vil fortsatte, skriver Chanos.

Boligboble

Chanos sine uttalelser kommer samme dag som store likviditetsproblemer i den kinesiske eiendomsgiganten Evergrande Group førte til et bredt børsfall i Asia, som smittet over på resten av verden.

Chanos har lenge advart mot det han mener er en boble i det kinesiske boligmarkedet, og skriver nå at han har short-posisjoner i flere av de store bankene i Kina. Begrunnelsen bak posisjonene er hovedsakelig det han beskriver som «dårlige utlån».

Videre skriver Chanos at han mener at til tross for at det ser ut som at store lån hos Evergrande vil bli misligholt, er ikke dette synonymt med en negativ effekt på vestlige markeder.

Samtidig fikk nyheten store konsekvenser på verdens børser mandag, der asiatiske, europeiske og amerikanske markeder har falt kraftig.

Derfor er det viktig

Avslutningsvis mener investoren at det er to hovedgrunner til at situasjonen rundt Evergrande er viktig.

Den første er at han mener det vil vise skjørheten i den økonomiske modellen til Kina, som fortsatt er svært avhengig av å bygge et tilstrekkelig antall boliger. Den andre er at han mener det er en god test for det kommunistiske regimet til president Xi Jinping.

– Myndighetenes respons, og hvordan Xi Jinping håndterer situasjonen, blir veldig spennende å se, avslutter han.