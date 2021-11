Wells Fargo: Aksjene å satse på ut året

Wells Fargo forventer at S&P 500 vil legge på seg 5 prosent i løpet av de siste to månedene i år, og tror det blir kjemper som Alphabet og Expedia som vil vise vei.

Tidlig i oktober ba senior aksjeanalytiker Christopher Harvey i Wells Fargo klientene sine å kjøpe teknologiaksjer. De som fulgte rådet hans var med på å slå det bredere markedet. Nå, når det bare er to måneder igjen av året, ber han kundene om å flytte porteføljen sin mot aksjer med momentum – som er i vinden – og advarer mot at teknologisektoren kan vise svakheter når Fed trapper ned obligasjonskjøpsprogrammene.

Wells Fargos momentum-aksjer Alphabeth Class A

Expedia Group

Ford Motor Co

Tapestry

Estee Lauder Companies

Devon Energy Crop

Diamondback Energy

Bank of America

Goldman Sachs Group

PNC Financial Services Group

Intuit

For å best mulig utnytte årsslutt-rallyet har Wells Fargo sett etter aksjer med mye momentum for investorer å se på. Selskapene de har plukket ut har en kombinasjon av høyt 12-måneders- og lavt 1-månedsmomentum, i tillegg til å ha en kjøpsanbefaling av investeringsbanken.

Googles morsselskap Alphabet ble tatt ned etter at selskapet la frem tall som overgikk deres forventninger, blant annet ved at annonseinntektene deres steg med 43 prosent.

Ford knuste Wall Streets forventinger til inntjening, i tillegg til at omsetningen også ble høyere enn ventet. Det legendariske bilmerket hevet også guidingen for året for andre gang i år.

Av finansaksjer trekker Wells Fargo frem Bank of America, Goldman Sachs og PNC Financial. Ifølge CNBC slo bankene forventningene i oktober, drevet frem av solide Wall Street-avtaler og frigjøring av midler som tidligere var satt til side for pandemi-relaterte utlånstap som aldri skjedde.