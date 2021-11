Oktober-statistikk fra Nordnet viser at private investorer omsatte aksjer for 26,6 milliarder kroner hos nettmegleren i løpet av måneden, hvorav Equinor var den mest omsatte aksjen med et volum på over 1,4 milliarder kroner.

Netto ble det kjøpt aksjer for 840 millioner kroner. De klart mest kjøpte aksjene var Telenor, fulgt av MPC Container Ships og Frontline.

– Selv om Telenor kunne meddele en kundevekst på over 2 millioner i løpet av tredje kvartal, falt både inntektene og driftsresultatet, og aksjen har gjennom oktober måned falt tilbake 10 prosent. Når det stormer litt på børsen og svinger fra dag til dag, anser de fleste likevel Telenor som en trygg havn med god inntjening og utbyttekapasitet, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i en pressemelding.

Vekter seg opp i syklisk

Foruten Telenor økte Nordnets kunder i oktober eksponeringen mot sykliske selskaper som altså MPC Container Ships og Frontline, samt Elkem.

– Selv om shipping har vært fantastisk så langt i år, er det ikke rosenrødt for alle nisjene innenfor sektoren. Tankmarkedet har vært og er fryktelig svakt om dagen, sier Nordnet-økonomen.

Med forventninger om et kaldere klima, økt produksjon av olje og manko på skip kan dette derimot snu.

– Hvis dette skjer, er det et underskudd av båter i markedet som kan gjøre dette veldig volatilt, og det fort. Ordreboken er fortsatt historisk svak, og det kommer heller ikke nye skip til markedet før tidligst 2024. Dette betyr at man kan potensielt få to gode år i tank om markedet åpner seg, fortsetter Johannesen.

– Gevinstsikring i Aker BP

På salgssiden var aktiviteten klart høyest i Aker BP, etterfulgt av Nel og Storebrand.

– Selv om oljeprisen er høy og Aker BP har gått som «en kule» i 2021, fortsetter våre kunder altså selge aksjen måned for måned. Jeg antar dette både er bekymring for om oljeprisen kan holde seg høy over tid, tradingaktivitet og ikke minst gevinstsikring, sier Johannesen.

– Nel har lenge vært en favoritt blant våre kunder, men i 2021 har aksjen stort sett hatt motbør. Det var derimot et stort lyspunkt da selskapet fortalte om økte inntekter i tredje kvartal. Kombinerer du dette med en shortskvis, var vi vitne til en eksplosiv 20 prosents oppgang på selskapets tallslipp, legger han til.