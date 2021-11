Kryptovalutaen Shiba Inu, som ble lansert som en vits og et svar på en annen «morsom» kryptovaluta - dogecoin - faller nye 17 prosent til 0,00005348 dollar torsdag.

Verdien stuper

Verdien av kryptovalutaen steg til 51,4 milliarder dollar den 28. oktober, tilsvarende 440 milliarder kroner, og passerte med det «rivalen» Dogecoin. En kort periode var kryptovalutaen Shiba Inu den 9. mest verdifulle, men siden det har kursen og verdien stupt 43 prosent.

Torsdag ettermiddag har verdien falt til 29,4 milliarder dollar ifølge coinmarketcap.com og det som sender kursen ned er ifølge Bloomberg frykt for at noen store skal selge.

Det er kjent at en håndfull store såkalte «whale wallats» kontrollerer Shiba Inu og at top 10 til sammen skal eie 72 prosent av de virtuelle myntene. Den største skal sitte på 41 prosent, som på topp var verd mer enn 21 milliarder dollar, mens nummer to skal sitte på 7 prosent, som på topp var verdt 2,5 milliarder dollar.

Uten sammenligning for øvrig antas det at rundt 2.000 eier mer enn 40 prosent av alle bitcoins.

Gevinstsikring

Nyheten om at en av de store har flyttet beholdningen av sine Shiba Inu (ikke hunden) til forskjellige «wallets» blir ifølge Bloomberg tolket som at det forberedes gevinstsikring.

Ryktene sier at det er den nest største som kan være i ferd med å forberede salg og dermed har det tilsynelatende blitt skikkelig trangt i utgangsdøren.

Med fallet i Shiba Inu har Dogecoin rykket opp til 9. plass på listen over de største kryptovalutaene, med en samlet verdi på 34,7 milliarder dollar, tilsvarende 297 milliarder kroner. Men også den har falt over 20 prosent den siste uken.