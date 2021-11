Ethereum til ny rekord – Bitcoin snuser på den

Kryptovalutaen Ethereum stiger ifølge Coinbase 2,7 prosent til 4.740 dollar og ny all-time high for andre dag på rad mandag formiddag. Den siste måneden er oppgangen på 32,6 prosent og så langt i år er oppgangen på over 540 prosent. De siste 12 månedene er oppgangen på nær 1.200 prosent.

Markedsverdien mandag er 560 milliarder dollar, tilsvarende 4.794 milliarder kroner, ifølge coinmarketcap.com.

Verdien av Ethereum er under halvparten av Bitcoin, men flere kryptoeksperter spår nå ifølge Business Insider at Ethereum kan være på vei til å ta over førsteplassen til Bitcoin. Spådommen er at det kan skje rundt midten av neste år og hedgefond-sjefen Rahul Rai er ifølge Marketwatch blant dem som tror på det.

Et tankekors

I en spørreundersøkelser blant fintech-eksperter på Finder.com i oktober ble resultatet at de spurte tror prisen på Ethereum kan stige til 5.144 dollar før nyttår. I den samme undersøkelsen fremgikk det at de også trodde på 15.364 dollar i 2025 og 50.788 dollar i 2030.

Et tankekors er imidlertid at også transaksjonskostnadene på Ethereum skyter i været. Ifølge BitInfoCharts var den gjennomsnittlige transaksjonskostnaden lørdag på 41,53 dollar, som var tre til fire ganger hva de var i august! 2. november var den imidlertid så høy som 56 dollar og 7. september var den 59,6 dollar.

Bitcoin snuser på rekord

Bitcoin stiger 6,6 prosent til 65.786 dollar mandag og snuser med det også på all-time high på 66.026,54 fra 20. oktober. Det verdsetter alle de virtuelle Bitcoin-myntene i omløp til 1.243 milliarder dollar, tilsvarende 10.640 milliarder kroner.

Til sammenligning har det norske oljefondet mandag en verdi på 11.979 milliarder kroner.

XRP stiger 8,0 prosent til 1,26 dollar, mens kanskje ikke like «seriøse» Dogecoin er opp 12,5 prosent til 0,2935 dollar. «Tullekryptovalutaen» Shiba Inu er ned 5,3 prosent til 0,0000536 dollar, ifølge coinmarketcap.com.