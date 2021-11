Fearnley Securities hever til kjøp: Aksjen ser attraktiv ut

SCATEC

Analytiker Magnus Solheim i Fearnley Securities ser ifølge en analyse høy konkurranse i markedet for solkraft, men mener Scatec nå ser attraktiv ut.

«Hever til kjøp»

Meglerhuset oppgraderer Scatec til en kjøpsanbefaling, fra en tidligere salgsanbefaling. Analytikeren opererer med et kursmål på 195 kroner, opp fra 170 kroner pr. aksje.

Dette er første gang meglerhuset har en kjøpsanbefaling på aksjen siden de tok opp dekning i april 2020.

Tre grunner

Scatec har falt 50,4 prosent på Oslo Børs hittil i år, og Solheim i Fearnley ser tre grunner til at aksjen har falt siden deres seneste oppdatering i juni.

Han peker på at Scatec ikke når vekstmålet på 4,5 GW under konstruksjon eller i operasjon innen 2021, og på flaskehalser knyttet til polysilisiumproduksjon som bidrar til inflasjonspress, samt at selskapet har stoppet to prosjekter.

Analytikeren mener reaksjonen hva gjelder kursfallet, var noe i overkant. Nå sitter Fearnley med en attraktiv verdsettelse av Scatec, og ser positive utsikter.

«Looks Like Solar's Back on the Menu», skriver Solheim.



Analytikeren peker samtidig på høy konkurranse i solarmarkedet, og at oppjusteringen av kursmål er gjort fra et verdsettelsesperspektiv.

Resultathopp

Solenergiselskapet hadde i tredje kvartal inntekter på 1.254 millioner kroner, mot 556 millioner kroner i samme kvartal året før. Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 767 millioner, mot 319 millioner for ett år siden.

I løpet av det seneste året har Scatec mer enn doblet sin energiproduksjon til 1.065 GWh, fra 430 GWh i samme kvartal året før.