Økonomen Mohamed El-Erian, sjeføkonom i Allianz, kjøpte bitcoin i kryptovinteren i 2018 til 3.000 dollar, men solgte i etterpåklokskapens lys altfor tidlig.

– Jeg følte meg nødt til å kjøpe. Jeg hadde sett trenden og hadde et godt inngangspunkt, sier El-Erian i et intervju med CNBC.



Han holdt posisjonen til sent i 2020 da kryptovalutaen nådde tidligere storhet på 19.000 dollar og solgte alt. Bare få måneder senere sto kursen i 60.000 dollar pr. enhet. I dag koster én bitcoin rundt det samme etter et fall på over 8 prosent siste 24 timer.

Analytikere peker på at inflasjonsfrykt og nye børsnoterte bitcoin-fond er de største driverne bak rallyet vi har sett i november. Bitcoins blokkjede gjennomgikk også en ny oppgradering i helgen.

– Du vil ikke spørre meg om verdisetting. Jeg forstår ikke hvorfor 60.000 dollar er riktig kontra 68.000, sier El-Erian.



Når bør du kjøpe igjen?

Sjeføkonomen plasserer bitcoin-investorer i tre kategorier:

Fundamentalister som er investert med lang horisont

som er investert med lang horisont Profesjonelle investorer som diversifiserer porteføljen

som diversifiserer porteføljen Day-tradere som spekulerer

El-Erian vil vurdere å investere i bitcoin igjen når day-traderne er ute av bildet.

– De første to typene investorer er en virkelig sterk grunnmur for markedet langsiktig, mener han.

– Nøkkelpunktet her er den underliggende teknologien og modellen. De to tingene vil ha mye å si for perioden fremover.

Farefulle advarsler

Han mener kryptovaluta er en nyskapende kraft, men han tror ikke det vil bli en global valuta eller erstatte dollaren.

Han anbefaler kryptoindustrien å engasjere seg i samtaler med regulatorer så snart som mulig for å unngå motvinden Amazon, Google og Facebook har måttet gjennom den siste tiden hva gjelder personvern.

Hvis Vesten ikke er forsiktige kan Kina ende opp med å definere standarden for verden Mohamed El-Erian

– De må ikke gjøre den samme feilen som Big Tech. De forstod ikke at begynte å bli systematisk viktige, så de deltok ikke i de regulatoriske samtalene. Kryptovaluta må ta på alvor at det er utfordringer knyttet til ulovlige transaksjoner, svindel og stabilitet, mener El-Erian.

Må passe seg

El-Erian advarer om at Kina kan komme seg forbi USA og andre vestlige land på digital valuta og blokkjedeteknologi.

Kina har i det store og det hele forbudt kryptovaluta, men har store planer om å lansere egen digital valuta gjennom sentralbanken og å bruke blokkjedeteknologien til digitale kunstverk og andre åndsverk.

– Hvis Vesten ikke er forsiktige, vil Kina definere standarden i verden, sier El-Erian.