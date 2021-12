Priskutt i Nordnet

Det siste året har flere banker og plattformer gått over til en prismodell med plattformavgift og refusjon av returprovisjon til kundene det siste året.

Endringen har bidratt til generelt billigere aktive aksjefond (med høy returprovisjon) og dyrere indeksfond (med lav returprovisjon).

Billigere indeksfond

Nå senker Nordnet sin plattformavgift for indeksfond fra 0,3 til 0,19 prosent, går det frem av en pressemelding.

– Prisreduksjonen på indeksfond skyldes konkurransen i markedet og tilbakemelding fra mange kunder, sier Nordnet Norge-sjef Anders Skar i en kommentar.

Nordnet innfører samtidig 0,10 prosent forvaltningshonorar for Nordnet Indeksfond Teknologi og Emerging Markets, mens forvaltningen av indeksfondene Global, Norge, Sverige, Danmark, Finland, USA og Europa fortsatt vil være gratis.

Videre kuttes plattformavgiften kuttes fra 0,15 til 0,09 prosent for pengemarkedsfond og fra 0,30 til 0,29 prosent for aktive aksjefond, mens den for obligasjonsfond og high-yield rentefond økes fra 0,15 til 0,19 prosent.

Fjerner trappetrinn

Et annet grep Nordnet tar er å fjerne trappetrinnsmodellen, som innebærer at kunder får lavere plattformavgift for fondskapital over 500.000, 5 og 10 millioner kroner.

Kunder med aktive aksjefond og over 500.000 i fond, eller indeksfondskunder som har over 10 millioner kroner, vil dermed oppleve en høyere avgift på den delen av kapitalen som overstiger disse nivåene.

– Samlet sett utgjør dette langt mindre enn prisreduksjonen på indeksfond, så summa summarum betyr endringen mer penger til kundene og mindre til Nordnet – noe som forsåvidt også var tilfellet da vi endret prisene i september i fjor, sier Skar.

De nye prisene vil gjelde fra 1. april 2022, og vil gjelde for alle Nordnets kontotyper og på tvers av alle produkter.