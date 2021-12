24. september åpnet det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen (FI), formelle undersøkelser av EQT for mulig brudd på EUs markedsmisbruksforordning (MAR).

Undersøkelsene gjelder mistenkte overtredelser av artiklene 17 og 18 i MAR, som regulerer henholdsvis hvordan innsideinformasjon skal offentliggjøres og hvordan innsideroversikter skal opprettes.

FIs foreløpige vurdering er at EQT har overtrådt begge, melder Dagens Industri.

EQT, et av verdens største oppkjøpsfond der norske Christian Sinding og Anders Misund har betydelige eierandeler, får nå muligheten til å komme med en imøtegåelse før en beslutning om eventuelt å straffe selskapet blir tatt.

Solgte for milliarder

Bakgrunnen for undersøkelsene er EQT-partnernes salg av drøyt 63 millioner EQT-aksjer for over 23 milliarder svenske kroner tidligere i september, da fondet varslet endringer i lock-up-avtalene som har vært gjeldende siden børsnoteringen i september 2019.

I utgangspunktet skulle toppledere og partnere sitte på aksjene i tre år, men spillereglene ble brått endret og aksjesalgene har møtt kritikk fra flere hold.

Konkluderer FI med at MAR-reglene er brutt, risikerer EQT å bli bøtelagt. EQT-aksjen reagerer med å falle 5,5 prosent til 481,90 svenske kroner på Stockholmsbørsen mandag ettermiddag.

På denne kursen er selskapet priset til drøye 475 milliarder svenske kroner.

Norsk suksessduo

Dagens kurs er likevel milevis over tegningskursen 67 kroner ved børsnoteringen, men litt ned fra 22. november da aksjen nådde en topp og ble omsatt for over 544 svenske kroner.

Sinding er ledende partner og konsernsjef i EQT. Han er også selskapets fjerde største aksjonær med 3,2 prosent av aksjene. Misund er Norden-sjef og partner, og også en av selskapets største aksjonærer. Sinding innkasserte nesten én milliard kroner på aksjesalget i september – Misund rundt halvparten.

I Kapitals oversikt over Norges 400 rikeste er Sindings formue vurdert til 12,3 milliarder kroner, noe som var mer enn en dobling fra i fjor og holdt til en 17. plass. Misunds 6,1 milliarder holder til en 52. plass.