Kinesiske aksjer har gjort et comeback denne uken, men har falt dramatisk hittil i år.

Det populære iShares-fondet FXI China large-cap har falt hele 30 prosent siden toppen i februar. Til sammenligning har Oslo Børs steget 20 prosent i samme periode.

KraneShares-fondet, med blant annet Alibaba i porteføljen, er ned hele 61 prosent siden februar.

Aksjene har falt tungt som følge av press på både kinesiske aksjer i USA, samt at kinesiske myndigheter har tatt jerngrep om selskaper de mener har monopol innenfor landets grenser. Spesielt teknologi- og utdannelsesaksjer har måttet se kursene dale.

Craig Johnson, sjefstrateg i Piper Sandler, sier investorer som lar seg friste av et potensielt røverkjøp, bør lete andre steder.

– Chartet sier alt. Folk prøver å fange en fallende kniv. Vi ser laveste nivåer på fem år i BKCN-indeksen, sier Johnson til CNBCs Trading Nation.

Craig Johnson, sjefstrateg i Piper Sandler. Foto: Piper Sandler

– Hvis du ser på Alibaba, som utgjør 10 prosent av indeksen, er det ingen indikasjon på at vi er i nærheten av å bunne ut. Vent på klare beviser for at en bunn er nådd, er sjefstrategens anbefaling.



Jack Mas Alibaba skjøt opp over 10 prosent mandag, i det som viste seg å bli en av de beste dagene siden 2017. Rallyet kom som følge av at kinesiske myndigheter fortalte at de ikke hadde bedt kinesiske selskaper notert på Wall Street om å gå av børsen.

Ikke alene

Eva Ados, investeringsstrateg i ERShares, unngår også kinesiske aksjer, og forteller at hennes investeringsselskap har kuttet eksponeringen mot Kina totalt.

– Over det siste året har vi sett en serie med uforutsigbare nyheter som har vært skadelige for kinesiske investeringer.

Ray Dalios hedgefond Bridgewater Associates ser imidlertid helt annerledes på utfordringen.

Han ønsker å lansere et nytt Kina-fond gjennom et lokalt datterselskap, ifølge kinesiske Securities Times. Fondet vil hente 3 milliarder yuan – 4,2 milliarder kroner – ifølge en rapport.

– Både amerikanske og kinesiske markeder har muligheter og risikoer og vil mest sannsynlig konkurrere med hverandre og diversifisere hverandre. Derfor bør aksjene i begge markedene vurderes som en viktig del av enhver portefølje, sier hedgefondforvalteren.



Dalios kommentar kommer etter kinesiske myndigheter har gått til angrep på flere store kinesiske selskaper som Didi Global og Jack Mas Alibaba, som ble presset til omstrukturering, etter de mener at selskapene har for mye makt.