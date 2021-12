Hall of Fame-strateg: – 2022 vil markere slutten på pandemien og full økonomisk innhenting

Etter nær to år med pandemi, uroligheter og usikkerhet på børsene verden over, spår nå JPMorgans stjernestrateg at 2022 vil sørge for en retur til normalen.

– Vårt syn er at 2022 vil bli året for full global innhenting, en slutt på den globale pandemien og en retur til de normale omstendighetene vi hadde før coronautbruddet, sier Marko Kolanovic, JPMorgans globale sjefstrateg, i et notat til sine kunder onsdag, ifølge CNBC.

Han understreker imidlertid at dette er gitt at man oppnår bred immunitet ved hjelp av menneskelig oppfinnsomhet, som vaksiner og nye medisiner som er ventet å være tilgjengelige i 2022.

Sjefstrategen, som er innlemmet i analytikernes Hall of Fame , peker blant annet på vidunderpillene fra Pfizer som ifølge selskapet kan redusere dødeligheten av viruset med nær 90 prosent.

– Mye gjenstår

JPMorgan tror at fremskritt på helsefronten vil sørge for en sterk innhenting i økonomien, på grunn av økt reiseliv globalt og mer pengebruk hos konsumentene.

USAs største bank ser videre vekst for aksjemarkedet, og har satt målet for S&P 500-indeksen til 5.050 poeng – rundt 8 prosent over dagens nivåer.

– I 2021 har økonomier verden over gjort store fremskritt for gjenåpning og innhenting. Men mye gjenstår ettersom innhentingen har vært ujevn og ofte avbrutt av nye virusutbrudd, sier Kolanovic.

Han advarer også om flere hindringer i veien fremover, blant annet nedtrapping av støttekjøp.

– Markedet vil måtte justere seg inn ettersom støttekjøpene avtar. Det vil sørge for volatilitet og motvind for vekstaksjene i indekser som Nasdaq, sier sjefstrategen.

Flere utfordringer er geopolitiske utfordringer i Europa og Asia, mellom USA og Kina, usikkerhet rundt inflasjon samt energikrisen vi er inne i nå.