CNBC-programleder Jim Cramer har gransket teknologiaksjene som presterte dårligst på Nasdaq-indeksen i 2021 og kommet med sine anbefalinger.

– Det er mange aksjer som vil fortsette å tape nå som Fed er fienden din, men også noen muligheter for den tålmodige, sier Cramer på CNBCs aksjeprogram «Mad Money».

Peloton

Så mye gikk galt for Peloton i 2021 at han er overrasket over at aksjen ikke falt mer enn de 76 prosentene som ble barbert bort.

– Et hopp kan ikke utelukkes, men treningsutstyr har aldri vært noen god business. Det er vanskelig for selskapet å konkurrere nå som folk er trygge nok til å gå tilbake til gymmen, sier Cramer.



Kinesisk trio

Pinduoduo, Baidu og JD.com var henholdsvis nest-, sjette- og åttende dårligste aksjer i Nasdaq 100 i 2021. Han anbefaler å holde seg borte fra disse aksjene, så vel som andre kinesiske aksjer på grunn av myndighetenes tøffe regulatoriske holdning.

Zoom Video

Cramer mener investorene ikke bør gi opp Zoom helt ennå, tross et tøft 2021. Selskapet har ifølge aksjeeksperten et enormt potensial for å vokse som en aktør i selskapssoftware-sektoren.

– Så lenge Zoom forsøker å gjøre det alene vil imidlertid P/E-multippelen fortsette å synke. Nå handles den rundt 40 ganger inntjeningen, og jeg tror den kan bli enda billigere.

Splunk

Selv etter fjorårets fall på 32 prosent anbefaler Cramer salg av Splunk – i alle fall frem til selskapet gir mer innblikk i hvorfor konsernsjef Doug Merritt måtte gå i november.

DocuSign

– Som Zoom trenger DocuSign å gjøre noe for å vise at de utnytter sin nyvunne størrelse og rekkevidde. Så langt har de ikke gjort det. Dette er ikke et nisjeselskap, men jeg frykter det kan ende opp som fintech – dømt til å falle tilbake til jorden – og det er fremdeles en lang vei å gå, sier Cramer.

MercadoLibre

MercadoLibre, som blir sett på som Latin-Amerikas eBay, gjør det godt fra et businesstandpunkt. Men verdsettelsen er en utfordring og en stor grunn til at aksjen falt 20 prosent i fjor.

– Aksjen handles mer enn 400 ganger fjorårets inntjening og ingen vil ha en så høytflyvende aksje i dette nye miljøet der Fed er fienden.

PayPal

Cramer sier han holder seg til PayPal i sitt veldedige investeringsfond til tross for et tøft 2021. Fintech-aksjer er fremdeles en favoritt på Wall Street, men Cramer advarer:

– Vær forsiktig. Aksjen tar ett steg frem og ett steg tilbake.