STOXX Europe 600 Automobiles & Parts er en indeks utarbeidet av STOXX og inkluderer 13 europeiske selskaper i bilindustrien. Indeksen inkluderer blant annet børsnoterte bilkonsern som Daimler, Stellantis og Volkswagen, enkeltselskaper i BMW og Ferrari, og produsenter av bildeler og dekk som Michelin og Continental.

Til tross for et år med store globale forstyrrelser i forsyningskjedene og omfattende chip-mangel har flere produsenter klart seg svært godt. 2021 skal blant annet være et rekordår for tyske BMW med 2,2 millioner solgte biler.

Det gjenspeiles også i STOXX-indeksen for bilindustrien, som steg mer enn to prosent til ny rekord onsdag.

Investorene har åpenbart sterk tro på bilsektoren ettersom indeksen er opp mer enn åtte prosent så langt denne uken, og har dermed gått forbi den forrige ukesrekorden som ble satt i november. Det siste året har sektoren steget 33 prosent, og knust referanseindeksen STOXX 600, som er opp 23 prosent i den samme perioden.

STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Selskap Land Utvikling siste år Daimler Tyskland 59,7% Stellantis Italia/ Frankrike 43,8% Volkswagen Tyskland 62,1% BMW Tyskland 37,2% Ferrari Italia 16,2% Michelin Frankrike 49,4% Porsche Tyskland 63,5% Continental Tyskland −14,8% Renault Frankrike −5,1% Valeo Frankrike −9,5% Faurecia Frankrike 14,0% Nokian Finland 22,0% Volvo Car Sverige 28,6%



Sterk vekst i vente

2022 ligger også an til å bli et svært godt, og muligens enda bedre år for bilindustrien.

Bank of America (BofA) venter at bilproduksjonen og salget vil øke med 10 prosent i år. Daimlers Mercedes-Benz, Renault og Stellantis anslår en gjennomsnittlig vekst på rundt 20 prosent.

«Vi mener at det fortsatt er en betydelig oppside i sektoren, og vi er positive til bilindustrien i 2022», sier Horst Schneider, analytiker i BofA til Reuters.

Den europeiske bilindeksen er også lavt priset sammenlignet med STOXX 600 og den amerikanske bilsektoren. Europe 600 Automobiles & Parts handles til syv ganger inntjening, STOXX 600 er på 16,8 ganger inntjening, mens den amerikanske bilbransjen handles på 42,4 gangeren. Det er også verdt å merke seg at Teslas markedsverdi alene er høyere enn hele verdien på STOXX 600.

«Bilsektoren er veldig billig, men lønnsomheten er veldig sterk, gitt den utmerkede prismiksen, til tross for lavere volumer og halvlederutfordringer», sier Emmanuel Cau, strateg i Barclays, til Reuters.



Alle er likevel ikke like euforiske. JP Morgan har kuttet vekstanslaget for europeiske biler til fire og seks prosent for 2022 og 2023, respektivt. Grunnen er at konsumentene nå forhaster seg for å kjøpe biler med forbrenningsmotor, som vil utsette kjøpene av elektriske biler, samt forsyningsproblemer fremover.

Stor variasjon

Utover Europa er det stor spredning i hvordan utviklingen har vært for andre internasjonale bilprodusenter.

I USA kommer elbilprodusenten Lucid veldig godt ut med en kursoppgang på 266 prosent det siste året, etterfulgt av Ford med en oppgang på 168 prosent. Verre har det gått for Rivian-aksjen, som er ned 10 prosent.

Utenfor USA og Europa har det gått svært godt for den indiske Tata Motors-aksjen som er opp 148 prosent. Toyota kan også skilte med en kursoppgang på 46 prosent, mens det har gått helt motsatt vei for Nio, som satser tungt i Norge, med et kursfall på 41 prosent.