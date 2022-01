Netflix presenterte sin rykende ferske kvartalsrapport torsdag ettermiddag, etter at New York-børsen hadde stengt.

Selskapet selv hadde estimert en økning på 8,5 millioner nye abonnementer, men fikk kun 8,3 millioner i fjerde kvartal.

Aksjestup i etterhandelen

Aksjen stupte mer enn 18 prosent i etterhandelen, som følge av kvartalsrapporten.

Selskapet hadde en omsetning på 7,71 milliarder dollar, som innfridde forventningene, skriver CNBC. I samme periode i 2020 var omsetningen på 6,6 milliarder dollar.

Resultat pr. aksje endte på 1,33 dollar mot ventet 0,82 dollar pr. aksje. I fjerde kvartal året før var resultatet 1,1 dollar pr. aksje.

Netflix og analytikere hadde forutsett en stor økning i antall abonnementer mot slutten av 2021, da selskapet ga ut nye TV-serier og filmer som ble publisert til siste halvdel av året.

Analytikerne ventet at selskapet ville rapportere 8,5 millioner nye abonnenter i perioden oktober til desember, hvilket ville bringe totale brukere til hele 222 millioner.

Ifølge Refinitiv-konsensus ble det ventet at selskapet ville rapportere 7,7 milliarder dollar i omsetning, med et resultat pr. aksje på 0,82 dollar.

Økte priser

I løpet av de seneste ukene har Netflix, ifølge Reuters , økt prisene på abonnementer for amerikanske og kanadiske brukere med mellom 1 og 2 dollar, avhengig av abonnementstype.

Dermed øker prisene for et standardabonnement i USA fra 13,99 til 15,49 dollar, mens det i Canada økes fra 14,99 til 16,49 kanadiske dollar.

Økningen skjer for at selskapet skal kunne finansiere nytt innhold, for å bedre konkurrere i det som etter hvert har blitt et marked med mange aktører.