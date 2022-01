Han forutså dotcom-boblen i 2000 og finanskrisen i 2008. For et år siden var spådommen hans en historisk kollaps i aksjer, og etter en tung uke på Wall Street mener Jeremy Grantham nå at kollapsen er i gang.

Medgründeren av den Boston-baserte forvalteren GMO skriver i et notat at amerikanske aksjer er inne i en «superboble», bare den fjerde av sitt slag det siste århundret (1929-krakket var den første, red. anm.).

83-åringen ser S&P 500 i 2.500, noe som er ned over 44 prosent fra torsdagens sluttnotering og 48 prosent fra rekorden satt 4. januar i år. For Nasdaq, som er ned over 9 prosent hittil i år, spår han en enda større korreksjon.

– Jeg var ikke så sikker på denne boblen for et år siden som jeg var på tech-boblen i 2000, eller boligboblen i 2007. Men nå er jeg nesten sikker, sier briten i et intervju med Bloomberg.

– Sjekklisten komplett

Det første faresignalet så Grantham i februar i fjor, da flere av de mest spekulative aksjene tok til å falle. For eksempel har Cathie Woods Ark Innovation ETF stupt 52 prosent siden den gang.

Neste faresignal var at Russell 2000, en indeks av mellomstore selskaper som typisk viser vei i et bull-marked, gjorde det svakere enn S&P 500 i 2021.

Til sist peker investorlegenden ifølge nyhetsbyrået på det han kaller «gal investoratferd» som indikerer en boble i sent stadium: meme-aksjer, kjøpsrush i elbilaksjer, et oppsving i «useriøse» kryptovalutaer som dogecoin og NFT-er priset til mange millioner dollar (non-fungible tokens, red. anm.)

«Denne sjekklisten for fasene en superboble går gjennom er nå komplett, og det ville oppstyret kan begynne når som helst. Når pessimismen returnerer til markedene, går vi i møte det potensielt største formuesfallet i amerikansk historie», skriver Grantham videre i sitt notat.

Ser flere superbobler

Investoren ser også en superboble i obligasjoner, eiendom og råvarer, og anslår at tapene i USA alene kan komme opp i 35.000 milliarder dollar – selv uten at markedene vender tilbake til sine statistiske trender.

Bloomberg spør hvordan S&P 500 kunne stige 27 prosent i 2021 – indeksens syvende beste år i den siste 50-årsperioden, hvis aksjer lå an til å stupe.

Svaret fra Grantham er at en styrke i såkalte «blue chips» – som sto for det meste av oppgangen i fjor, samtidig med en svakhet i spekulative aksjer bare styrker hans teori.

– Dette er nøyaktig hvordan store bobler har sprukket, sier han, og drar en parallell til 1929.

Investeringsrådene

Granthams investeringsråd er nå (åpenbart) å selge amerikanske aksjer til fordel for aksjer med lavere verdsettelser i Japan og fremvoksende markeder. Han anbefaler ifølge nyhetsbyrået råvarer for inflasjonsbeskyttelse, noe gull og sølv, og til sist å bygge opp en kontantbeholdning som kan gi tørt krutt når aksjekursene har kommet ned.

«Alt har konsekvenser, og konsekvensene denne gang kan – eller kan ikke – inkludere noe uoverkommelig inflasjon. Men definitivt inkludert er finanshistoriens skumleste bredde av overprisede aktiva», skriver investorlegenden.