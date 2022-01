Skuffende abonnementsvekst sendte strømmegiganten Netflix ned over 20 prosent i torsdagens etterhandel på Wall Street. Det er i Asia skoen trykker.

Wall Street er inne i en tung uke, og torsdagens Netflix-rapport gjør den ikke akkurat lettere. Aksjen krakket i etterhandelen, og futureshandelen peker mot en ny Nasdaq-smell fra åpning fredag.

«Vi kan derfor forvente oss et blodbad fra start for Netflix og andre tech-aksjer. Disney og Roku bør lide under et betydelig fall for sine egne abonnementer, og bør også se kursfall fredag på 3-5 prosent», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote i en oppdatering.

Mens Netflix stupte 20,3 prosent i etterhandelen, gikk Disney og Roku tilbake henholdsvis 3,3 og 4,4 prosent.

«Vi kan også få se andre tech-giganter gjøre det svakt, gitt at stemningen i markedet ikke var bra før Netflix-tallene, og den ble absolutt verre etterpå», fortsetter hun.

Tvinges til store priskutt i Asia

Bloomberg Intelligence-analytiker Geetha Ranganathan mener det er i Asia at skoen trykker for strømmegiganten.

– Netflix har blitt mer en internasjonal historie. 80-90 prosent av netto abonnementvekst har kommet fra det internasjonale markedet i mange kvartaler nå, og Asia- og Stillehavsregionen har spilt en viktig rolle i den veksthistorien, sier hun til nyhetsbyråets TV-kanal.

Samtidig påpeker Ranganathan at bredbåndspenetrasjonen fortsatt er lav i Asia, og det samme gjelder Netflix-penetrasjonen.

– Sistnevnte er 15 prosent for hele Asia, sammenlignet med 60 prosent i USA. Det er derfor en enorm oppside der. Prisene i India ble nylig kuttet nesten 60 prosent, og det blir interessant å se om ledelsen følger samme taktikk i en del andre fremvoksende markeder for å gjenopprette abonnementsveksten, fortsetter analytikeren.