Et 11-årig Avis-veddemål gjorde lite kjente Karthik Sarma i SRS Investment Management til USAs tredje mest lønnsomme hedgefondforvalter i fjor.

En oversikt satt sammen av Bloomberg viser at de 15 mest lønnsomme hedgefondforvalterne i USA samlet tjente 15,8 milliarder dollar i fjor.

Ken Griffin (Citadel) topper med 2,5 milliarder dollar, foran Chris Hohn (TCI) på 2,1 milliarder dollar. På 3. plass dukker den heller ukjente Karthik Sarma opp. SRS Investment Management-forvalteren dro ifølge nyhetsbyråets estimater inn 2,0 milliarder dollar i 2021.

Var der da Avis gikk amok

For Sarma var det i hovedsak én eneste aksje som sørget for suksessen: Avis Budget Group.

47-åringen har hatt troen på bilutleiekjempen i 11 år, og fikk uttelling så det monnet i fjor, da aksjen steg 456 prosent. Mye av denne oppgangen kom 2. november, i kjølvannet av tallene for tredje kvartal. Den sterke rapporten, og en betydelig shortskvis, sørget for at aksjen doblet seg bare på denne ene dagen.

TAKE-OFF I FJOR: For Avis Budget Group. Her fra Los Angeles International Airport (LAX). Foto: Bloomberg

SRS eier rundt 50 prosent av Avis, og Sarma har sitt i styret siden 2020. Aksjeposten sørget for en 2021-avkastning på 35 prosent for investorene i flaggskipfondet. For forvalteren personlig ble effekten rundt regnet en tredobling av nettoformuen til rundt 3 milliarder dollar, ifølge en analyse av Bloombergs milliardærindeks.

Det store oppsvinget i nettoformuen henger sammen med at investeringen er spredd på flere av SRS-porteføljene, og personlig eier Sarma rundt 90 prosent av det ene fondet som eier Avis-aksjer.

Slo storheter fra soverommet

Fra «coronaeksilen» på soverommet hos søsterens familie i New Jersey klarte 47-åringen altså en inntjening som overgikk storheter som Steve Cohen (Point 72), Ray Dalio (Bridgewater) og Bill Ackman (Pershing Square) med klar margin.

Cohen dro inn 1,1 milliarder dollar i fjor, de to øvrige rundt halvparten.

Suksessåret løftet forvaltningskapitalen i SRS til 8 milliarder dollar, noe som er beskjedent i forhold til eksempelvis Citadel og TCI på over 40 milliarder dollar.

Tidenes verste for «Tigergutt»

Sarma, som kom til USA fra India for å ta en mastergrad på Princeton, startet i Tiger Global i 2001 før han etablerte SRS i 2006. Siden 2007 har Sarma klart rundt 12 prosent i annualisert avkastning, mot 11 prosent for S&P 500.

I et vanskelig aksjemarked i januar stupte Avis 15 prosent, og SRS tapte 4,5 prosent. Dette var likevel mindre enn både S&P 500 og mange hedgefond.

Én som glimrer med sitt fravær på Bloombergs oversikt er Ole Andreas Halvorsen og Viking Global Investors, som gikk på sitt største tap noensinne i fjor. Forklaringen overfor investorene var ifølge nyhetsbyrået «dårlige veddemål» som ble gjort etter en undervurdering av pandemi-effektene.

Kapital skrev tidligere i februar at Halvorsen gikk på flere aksjeminer i 2021.