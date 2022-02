Magnus Carlsen kjøper sjakk-aksjer

Play Magnus presenterte sine kvartalstall tidligere denne uken. Selskapet økte ordreinngangen med 90 prosent i fjerde kvartal og første kvartal i år ligger an til å bli selskapets beste noensinne.

Fredag etter børsstenging ble det kjent at Magnuschess AS kjøper aksjer i Play Magnus for nesten 1,3 millioner, til 13,56 kroner pr. aksje.

Selskapet er eid av Magnus Carlsen og hans far, Henrik Albert Carlsen, og besitter nå i overkant av 5,2 millioner aksjer i Play Magnus.

Selskapet kjøpte for øvrig også 23.000 Play Magnus-aksjer på onsdag til en kurs på 16,03 kroner pr. aksje.

Styreleder i Play Magnus, Anders Brandt, kjøpte også en større posisjon i selskapet gjennom sitt selskap Idekapital AS på fredag.