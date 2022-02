Dette vil påvirke Oslo Børs mandag

Fredag ble en katastrofal dag for aksjonærer i Ice Group, etter at selskapet meldte at de selger Ice Group Scandinavia til Lyse i en avtale verdt 5,56 milliarder kroner. Ice Groups adm. direktør melder også at planen er å ta selskapet av børs. Aksjen stupte 61,9 prosent til 0,92 kroner.

Otovo meldte torsdag at de hentet 300 millioner kroner i en emisjon. Emisjonskursen var satt til 16,00 kroner, og aksjen falt 11,2 prosent til 16,50.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.:

Akobo Minerals: Kl. 08.30, webcast kl. 10.00

Belships, Deep Value Driller

Makro:

Japan: PMI februar, kl. 01.30

Kina: LPR, kl. 02.15

Kina: Boligpriser januar, kl. 02.30

Sverige: Industriens kapasitetsutnyttelse 4. kv., kl. 08.00

Tyskland: PPI januar, kl. 08.00

Frankrike: PMI februar, kl. 09.15

Tyskland: PMI februar, kl. 09.30

ØMU: PMI februar, kl. 10.00

UK: PMI februar, kl. 10.30

Annet:

Axactor: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, kl. 09.00

GFjord Invest: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, kl. 17.00

Canada: Toronto-børsen stengt

USA: Børsene stengt ifm. Presidents’ Day

Kilde: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)