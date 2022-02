Vil fryse russiske midler - får støtte av Japan

Lørdag kveld ble det kjent at EU, Storbritannia og USA er enige om nye sanksjoner rettet mot Russland, som innebærer å fryse midlene til den russiske sentralbanken i utlandet, og utestenge flere russiske banker fra det internasjonale betalingssystemet SWIFT.

Nå slutter også Japan seg til den planlagte utestengelsen av utvalgte russiske banker fra SWIFT, et internasjonalt nettverk som legger til rette for at banker kan kommunisere med hverandre og overføre penger på en effektiv måte.

– Vestlige land har bedt Japan om å delta. Japan vil slutte seg til dette initiativet, bekrefter statsminister Fumio Kishida, skriver NTB.

Russlands sentralbank har litt over 630 milliarder dollar i midler utenfor Russland, tilsvarende 5.560 milliarder kroner. Størstedelen av dette er i utenlandsk valuta.

Innføres raskt

EU-kommisjonen opplyser at det vil fortsette å påføre Russland kostnader som vil isolere landet ytterligere fra det internasjonale pengesystemet.

«Vi vil implementere disse tiltakene innen de nærmeste dagene,» heter det i en uttalelse.

I tillegg vil russiske oligarker bli utestengt fra europeiske markeder. De nye sanksjonene er koordinert med USA, Storbritannia og Canada.

Bloomberg-kommentator Javier Blas poengterer at det ikke er kjent hvilke russiske banker som blir utestengt fra SWIFT, og at det ikke sier noe om dette vil stanse betalingene for olje og gass.

«Sanksjonene mot den russiske sentralbanken er en svært viktig nyhet. Alle detaljene er ikke kjent, men dette kan muligens redusere Putins krigskasse med to tredeler,» skriver han.

– Aldri vært mer alvorlig

Til Finansavisen lørdag ettermiddag var sjeføkonom Harald Magnus Andreassen klar på at de nye sanksjonene vil ha dramatiske konsekvenser for Russland.

«Det har trolig aldri vært mer alvorlig for russerne enn hva det er nå, men det er hvordan krigen i Ukraina utvikler seg som bestemmer hvor hardt og hvor lenge man går,» sa han.

Andreassens uttalelser kom da det bare var kjent at USA vurderte sanksjoner mot den russiske sentralbanken og at det bare skulle gjenstå dager før en beslutning om å utestenge Russland fra SWIFT.

Andreassen mente det var svært sannsynlig at Europa og Japan ville følge etter USA. Det har nå skjedd.

«Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at det vil være et voldsomt slag for Russland», fortsatte sjeføkonomen.