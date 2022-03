Kortgiganter blokkerer russiske finansselskaper

De amerikanske betalingskortgigantene Visa og Mastercard har i forbindelse med sanksjonene mot Russland blokkert flere russiske finansinstitusjoner fra sine nettverk, melder Reuters.

I en kunngjøring om blokkeringen opplyser Visa at raske tiltak iverksettes for å overholde gjeldende sanksjoner.

Visa og Mastercard har også varslet at de vil donere 2 millioner dollar hver til humanitær bistand.

En kilde sier til Reuters at de amerikanske sanksjonene krever at Visa stanser tilgangen til deres nettverk for enheter som står oppført som «Specially Designated Nationals». Flere russiske finansselskaper skal være tilført til denne listen, deriblant den russiske sentralbanken og storbanken VTB.

Russlands sentralbank innfører kapitalkontroll som hindrer blant annet Oljefondet fra å selge sine russiske aksjer.

Søndag ble det kjent at sanksjonene mot Russland allerede har begynt å vise seg i det russiske samfunnet – blant annet viste videoer lange køer med folk som forsøkte å ta ut kontanter fra minibanker.

Bare på torsdag tok russerne ut 111 milliarder rubler, eller nær 14 milliarder kroner, i kontanter, meldte NTB og viste til Russlands sentralbank.