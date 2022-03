Russland-konkurs nærmer seg med stormskritt

Ukraina-invasjonen ser ut til å bli Russlands bane økonomisk.

Financial Times melder nå at dollaravdrag på statsgjelden på i overkant av én milliard kroner forfaller onsdag, og ifølge storbanken JPMorgan er det ingen mulighet til å velge en annen valuta. Finansavisen omtalte saken i forrige uke.

– Vi må betale for kritisk import. Mat, medisiner, en hel rekke andre livsviktige varer, sa den russiske finansministeren Anton Siluanov nylig i et TV-intervju, ifølge FT, men setter samtidig hardt mot hardt:

– Men gjelden vi må betale til landene som har vært uvennlige mot Russland og har begrenset vår bruk av valutareserver – den vil vi betale i rubel.



Totalt har Russland utenlandsgjeld i dollar og euro på totalt 49 milliarder dollar – 440 milliarder kroner. Sjansen for at Putin og resten av de russiske lederne klarer å nedbetale gjelden er forsvinnende liten.

– Vi ser en konkurs som det mest sannsynlige scenarioet. Det kommer ikke til å gå stille for seg. Venezuela er den beste sammenligningen, sier Simon Waever, sjef for fremvoksende markeder i Morgan Stanley.

Krigen i Ukraina gir matvareproblemer.

Kan skje raskt

Russiske statsobligasjoner skal være innbetalt allerede i morgen onsdag, men har en 30-dagers utsettelsesperiode som vil si at Russland kan gå teknisk konkurs den 15. april.

2023-obligasjonene er nå verdsatt til 29 cent pr. amerikanske dollar – det laveste nivået noensinne, ifølge Bloomberg. Like før invasjonen lå obligasjonene på like over 1 dollar.

– Det understreker hvor mye risiko det faktisk er der ute, sier Jack Ablin, investeringssjef i Cresset Capital.

Rubelen er omtrent halvert i verdi siden krigen startet. Renten på russisk tiårig statsgjeld – prisen landet må betale for å låne penger – har bykset til nær 20 prosent. Samme rente i Norge ligger på 2,2 prosent.

Finansminister Siluanov rettferdiggjør at Russland vil betale statsgjelden i rubler etter at et samlet Vesten har frosset eiendeler til en verdi av 643 milliarder dollar.

Betaling i rubler vil imidlertid fremdeles anses som konkurs hos vestlige aktører.