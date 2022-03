Torsdag ble tredje dag på rad med oppgang på Wall Street, og S&P 500 ligger nå høyere enn sluttnoteringen dagen før Russland invaderte Ukraina. Den brede, europeiske indeksen Stoxx Europe 600 ligger også rundt nivåene fra 24. februar.

Goldman Sachs advarer ifølge CNBC nå investorer om at verdens aksjemarkeder er i ferd med å få en for slapp holdning til nedsiderisikoen tilknyttet Ukraina-krigen, og at dagens prising ikke lenger gjenspeiler flere negative scenarier.

– Long i olje skiller seg ut

Den siste tids oppgang på europeiske børser og kraftige oppsving i oljeprisene peker ifølge strategene Dominic Wilson og Vickie Chang mot at markedet har inntatt en «betydelig slappere holdning til de globale implikasjonene» av invasjonen, og at investorers aktiva nå er «mer sårbare hvis fremgangen mot en løsning stopper opp eller hvis vi får mer alvorlige forstyrrelser i energiforsyningen.»

UKRAINA-FRYKT: Goldman Sachs-strateg Dominic Wilson. Foto: Bloomberg

Et kraftig fall i russisk gasseksport kan i 2022, ifølge Goldmans nedsidescenario, skrelle av 2,5 prosentpoeng fra Europas BNP og 0,25 prosentpoeng fra det amerikanske. Skulle konflikten forverres, kan S&P 500 korrigere ned til 4.059 – ned nesten 8 prosent fra stengetid på torsdag.

«Vårt nedside-case er ikke lenger godt gjenspeilet på mange områder, og det er nå lettere å identifisere potensielle «hedges» enn det har vært på mange uker. Justert for opsjonsvolatilitet skiller long-posisjoner i olje seg ut, mens også europeiske aktiva ser mer gunstige ut», skriver strategene ifølge CNBC.

– Ukraina sinker samtalene

Fredag siterer det russiske nyhetsbyrået Interfax president Vladimir Putin på at Ukraina bremser fremgangen i fredssamtalene med sine urealistiske krav. Uttalelsene skal ha falt i samtaler med den tyske forbundskansleren Olaf Scholz.

Presidenten hevder at Russland er klare for løsninger innenfor deres grunnleggende krav, og Kreml oppgir samtidig at den russiske forhandlingsdelegasjonen er klare for å gå raskere frem – med en påstand om at ukrainsk side ikke viser samme beredskap.

Tidligere fredag uttalte den ukrainske presidentens medarbeider, Ihor Zhovkva, at samtalene med Russland fortsetter og går fremover – sakte.

Barclays-strateg Emmanuel Cau deler Goldmans syn på markedets prising av Ukraina-risikoen.

«Mer betydelig fremgang kan trenges for at «risk-on» fortsatt skal gjelde. Selv om en våpenhvile skulle inntreffe snart, er det uklart hvorvidt sanksjonene mot Russland vil oppheves umiddelbart. Så den negative effekten på vekst og høyere inflasjon vil fortsatt materialisere seg», skriver han ifølge CNBC i et kundenotat.