– Folk tok ut penger i panikk

Russiske husholdninger tok ut utenlandsk valuta verdt 9,8 milliarder dollar fra sine kontoer i løpet av mars – tilsvarende over 86 milliarder kroner – og bankene reduserte nye utlån til bedrifter med rundt en tredjedel, melder Reuters og viser til opplysninger fra den russiske sentralbanken.

«Kvartalet var vanskelig, for å si det rett ut. Det var til tider svært urovekkende, men viktigst er at situasjonen ble stabilisert», sier Alexander Danilov, sentralbankens leder for bankregulering og analyse, ifølge nyhetsbyrået.

«Banksektoren sto overfor betydelig utstrømning av befolkningens midler», sier han om situasjonen mot slutten av februar.

«Folk tok ut penger fra sine kontoer i panikk, i frykt for sin sikkerhet», sier Danilov.



Ifølge sentralbanken falt russernes bankinnskudd med 1.200 milliarder rubler i februar – nær 130 milliarder kroner – og nedgangen fortsatte i mars, med uttak på 236 milliarder rubler, tilsvarende drøyt 25 milliarder kroner.

Utlånene til forbrukere sank forøvrig 1,9 prosent i mars, blant annet påvirket av sentralbankens store renteheving i slutten av februar, da styringsrenten ble mer enn doblet til 20 prosent . Senere, nå i april, er styringsrenten justert ned til 17 prosent. Ytterligere nedjustering ventes ved rentemøtet i slutten av måneden, ifølge Reuters.