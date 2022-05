Median-lønnspakken for amerikanske toppsjefer kom på 14,7 millioner dollar i 2021, viser en Wall Street Journal-analyse av tall for over 400 selskaper fra MyLogIQ.

Dette er rekord for sjette år på rad, og opp fra 13,4 millioner dollar året før.

Total kompensasjon steg minst 12 prosent for de fleste sjefene, og de fleste selskapene leverte en egenkapitalavkastning på nesten 30 prosent.

PÅ 3. PLASS: ServiceNow-sjef Bill McDermott. Foto: Bloomberg

Rundt to tredjedeler av lønnspakkene ligger i aksjer eller opsjoner som kan vise seg mer eller mindre verdt enn tidligere rapportert. For ordinær lønn, bonuser og annen cash-kompensasjon var medianen på 4,1 millioner dollar, opp fra 3,1 millioner dollar i 2020.

De 25 best betalte toppet 35 millioner dollar i total kompensasjon i 2021, og for disse utgjorde aksjerelatert godtgjørelse 78 prosent. De fleste av de best betalte toppsjefene er å finne innen teknologi og media.

300 millioner dollar til Expedia-sjefen

«Kongen på haugen» i Wall Street Journal-oversikten er Peter Kern​. Mannen som ble sjef for nettreisekjempen Expedia Group på coronabunnen i april 2020 mottok i fjor en total lønnspakke på 296 millioner dollar, hvorav nesten alt er aksjerelatert kompensasjon.

En Expedia-talsmann fremhever Kerns innsats for å navigere selskapet gjennom pandemien, og posisjonere det for vekst. Vedkommende understreker at aksjedelen av kompensasjonen vil begynne å gi uttelling tidligst i 2024, og at Kern ikke ventes å motta ytterligere aksjer/opsjoner i løpet av sin 3-årskontrakt.

Den mangeårige Discovery-sjefen David Zaslav er en god nummer to på listen med en pakke på rundt 246 millioner dollar, hvorav 203 millioner dollar knytter seg til opsjoner som avhenger av minst dobling av aksjekursen før desember 2027.

Zaslav, som nå leder et nyfusjonert Warner Bros. Discovery, må «skape aksjonærverdier for flere titalls milliarder dollar for å få oppsiden av 82 prosent av de 203 millioner dollarene», opplyser en talsmann til avisen.

Klapp på skulderen for Apple-sjefen

ServiceNow-sjef Bill McDermott ligger på en soleklar 3. plass blant USAs best betalte toppsjefer med sine 166 millioner dollar, hvorav over 139 millioner dollar er tilknyttet opsjoner som krever rundt 50 prosent oppgang i skytjenesteselskapets aksjekurs for å være «in the money.» I tillegg må han nå definerte mål for abonnementsinntekter.

PÅ 4. PLASS: Apple-sjef Tim Cook. Foto: Bloomberg

Rett utenfor pallen følger Apple-sjef Tim Cook, som ikke hadde fått aksjerelatert kompensasjon siden han fikk jobben i august 2011 før fjorårets nesten 84 millioner dollar – en pakke som ifølge selskapet «anerkjenner hans eksepsjonelle lederskap og som står i forhold til størrelsen, resultatene og lønnsomheten Apple har oppnådd» på hans vakt.

Siden Cook tok over har Apples markedsverdi gått fra rundt 350 milliarder dollar til fredagens sluttkurs på mer enn 2.300 milliarder dollar.

I JPMorgan Chase må Jamie Dimon vente minst fem år for å få utøve opsjoner oppgitt til 52,6 millioner dollar, nesten to tredjedeler av hans samlede lønnspakke på 84,4 millioner dollar. I tillegg må han også beholde de aktuelle aksjene i fem år. Utenom opsjonspakkene fikk Dimon en lønnsøkning på under 0,5 prosent i 2021, oppgir en talsmann til Wall Street Journal.