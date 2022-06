En av de fire store: Kan splitte opp hele selskapet

Revisjons- og rådgivningsgiganten EY jobber med å dele opp hele konsernet – gjeldende globalt – melder Financial Times og viser til kilder med kjennskap til planene.

En slik oppdeling vil være den største reorganisering hos en av de fire store revisjons- og rådgivningsselskapene på to tiår, ifølge avisen.

Angivelig er forslaget stadig til diskusjon blant seniorpartnerne i EY.

Det vil være et forsøk på å unngå interessekonflikter som har preget bransjen og ledet til reguleringstiltak fra både britiske og amerikanske myndigheter. De fire store, som også inkluderer Deloitte, KPMG og PwC, er blitt kritisert for en tilsynelatende mangel på uavhengighet i sin revisjonsvirksomhet på grunn av honorarene de også tar for konsulenttjenester og skatte- og avtalerådgivning, ifølge avisen.

FTs kilder opplyser at det kan bli aktuelt for EY å skille ut revisjonsdelen av selskapet.

EY har over 300.000 ansatte fordelt på mer enn 150 land.