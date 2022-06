Buffett-tilhengers tre tips for å bli en langsiktig vinner

Veteraninvestor Mohnish Pabrai, managing partner i Pabrai Investment Funds, er kjent som en ivrig tilhenger av Warren Buffett og følger nøye Buffetts prinsipper for verdiinvesteringer og kapitalplasseringer. Nå deler han sine tre tips for å identifisere langsiktige vinnere, ifølge CNBC.

Fokuser på det grunnleggende

«Som verdiinvestorer fokuserer vi på individuelle selskaper. Det vi prøver å gjøre er å se på hva vi tror vil skje om fem, ti eller femten år», sier Pabrai til CNBC.

Han understreker at renter og eventuelle resesjoner kun har en relevans på kort sikt.

En verdiinvesteringsstrategi plukker ut aksjer som handles til priser som ser ut til å være relativt billige i forhold til avkastningen. Disse aksjene kan bli slått ned på kort sikt som svar på markedsvolatilitet, selv om fundamentale forhold tilsier noe annet.

«Du må ha en sterk tro på hvordan du tror at virksomheten kan se ut om fem eller ti år fra nå. Og hvis du ikke har et syn på det, så tror jeg det er bedre å la være å satse», sier Pabrai.

Ikke alle billige aksjer er gode kjøp

Lave aksjepriser kan friste investorer til å gjøre dårlig kjøp når de går etter «billige» aksjer. Disse aksjene kan virke lovende på grunn av prisen, men kan vise seg å være en skuffelse for investoren hvis de ikke presterer.

Det viktigste er at man gjør hjemmeleksen sin, og ser på den langsiktige historiske utviklingen til selskapet.

Verdivurdering av selskapet

Det er mange beregninger som en investor kan benytte for å vurdere et selskap.

Noe av det Pabrai ser på er avkastningen på egenkapitalen, som måler et selskaps lønnsomhet og hvor effektivt det genererer denne fortjenesten.

Også pris-til-inntektsforholdet er en populær beregning som brukes til å verdsette en aksje. En høy P/E kan bety at en aksjes pris er høy i forhold til inntjening og muligens er overvurdert. Omvendt kan en lav P/E indikere at aksjekurs er lav i forhold til inntjeningen.

Men Pabrai understreker at beregningen alene er «utilstrekkelig» for å vurdere et selskap.

«Til syvende og sist, om en aksje er billig eller dyr, er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på dens attraktivitet», legger han til.