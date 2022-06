Prosentandelen av kjøpsanbefalinger for S&P 500-selskaper er fortsatt solid over femårs gjennomsnittet viser en FactSet undersøkelse, ifølge en artikkel på MarketWatch.

Krakk i børsmarkedene, krig i Ukraina, skyhøy inflasjon og kraftige renteøkninger som kan sende USA ut i en resesjon, skremmer ikke Wall Street-analytikerne – som fortsetter å være svært positive til aksjene de dekker.

«På et historisk grunnlag er det ganske unormalt å se denne graden av bullishness», sier FactSets senioranalytiker John Butters.



Han har utarbeidet analysen og bemerker at antallet kjøpsanbefalinger på aksjer fortsatt er «uvanlig høyt», spesielt med tanke på det makroøkonomiske presset og frykten for resesjon.

Nær 60 prosent «kjøp»

Av over 10.000 anbefalingene på S&P 500-selskaper har hele 56,9 prosent av aksjene kjøpsanbefaling, ifølge Butters analyse.

Antallet kjøpsanbefalinger på nær 60 prosent av selskapene står også i sterk kontrast til at kun 5,4 prosent av aksjene har salgsanbefaling.



Hvis prosentandelen av kjøpsanbefalinger holder seg over 56 prosent til slutten av juni, vil det markere den 15. måneden på rad der prosentandelen av kjøpsanbefalinger var over dette nivået, ifølge artikkelen.

Før denne siste rekken med kjøpsanbefalinger over 56 prosent, hadde ikke andelen kjøp vært over 55 prosent siden september 2011, forklarer Butters. Han viser til at «femårs gjennomsnitt for kjøpsanbefalinger som en prosentandel av alle S&P-selskapene er 53,3 prosent.»

S&P 500-indeksen har falt 21 prosent hittil i år, og befinner seg i et såkalt «bearish» marked.