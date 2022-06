PE-kjempe: Vurderer gigantbud

Toshiba Corporation-aksjen steg hele 6,5 prosent torsdag etter at Reuters rapporterte at flere budgivere vurderer å tilby opp mot 7000 japanske yen pr. aksje for å ta selskapet privat. En slik avtale vil verdsette aksjen til rundt 22 milliarder dollar.

Toshiba har tidligere anmodet om oppkjøpstilbud, samt andre restruktureringsforslag, ettersom selskapet over flere år har slitt med dårlig ledelse.

Ti tilbud ligger nå bordet, inkludert åtte for å ta selskapet privat, fremkommer det av rapporten.

Blackstone Inc, Bain Capital og CVC Capital Partners er blant de nevnte fondene som vurderer bud, rapporterer Bloomberg News.



Verdens største private equity-forvaltere The Blackstone Group* KKR & Co.* CVC Capital Partners* The Carlyle Group* Thoma Bravo EQT* Vista Equity Partners TPG Capital* Warburg Pincus* Neuberger Berman Group *Selskapet er børsnotert.

Teknologikjempens Tokyo-noterte aksje stengte på 5501 japanske yen dagen før.

En vellykket avtale vil være Japans største private equity- avtale noensinne, og kan signalisere at flere tidligere kritiserte PE- fond vil bli mer akseptert i Japan.